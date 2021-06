Sylvia Pantoja, sexta concursante expulsada de ‘Supervivientes 2021’

La noche del lunes 7 de junio, ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘ alcanzó su novena gala de la edición, a cargo de Jordi González. Una gala en la que, tras varios días de convivencia entre Marta de Lola, Palito Dominguín y Sylvia Pantoja, una de ellas tendría que despedirse de forma definitiva del reality. Una noticia que el presentador tuvo oportunidad de dar a conocer, momento en el que comunicó que Sylvia Pantoja se convertía en la sexta expulsada por la audiencia.

Lola, Palito y Sylvia Pantoja, antes de conocer a la sexta expulsada de ‘Supervivientes’

Antes de enfrentarse a una nueva despedida, las tres concursantes del reality participaron en un breve juego de recompensa en el que lograron triunfar y obtener todos los premios. «¡Qué me voy, qué me voy!», exclamaba una feliz Pantoja, tras una pausa publicitaria, antes de que Jordi comunicase su expulsión definitiva. «Estoy loca por comer y ducharme ya», manifestaba la concursante, cuando el presentador le preguntó por dicha exclamación. Un vaticinio que no tardó en hacerse realidad y que no borró la sonrisa de la sevillana.

«Era evidente», declaró Sylvia, al conocer el veredicto del público, fundiéndose en un abrazo con sus dos compañeras. «Muchas gracias por estos días, sois divinas, de verdad», elogió Pantoja, feliz con su marcha. «Para mí son dos ganadoras. Aparte de ser supervivientes diez, tienen dos corazones tan puros, son tan auténticas, que se merecen ser ganadoras las dos«, añadió la expulsada, tras lo cual animó a Palito y Lara a seguir disfrutando de la experiencia.

Carlos, su compañero de viaje

Aprovechando la situación, Jordi González les transmitió una noticia que las tres supervivientes desconocían: el hecho de que «hace unos minutos le he comunicado a Carlos que tiene que abandonar por razones médicas». «Carlos se ha lesionado, está escayolad y el equipo ha decidido que tiene que volver a España», añadió el presentador. Una novedad que dejó a las supervivientes en shock, antes de que González anunciara que Sylvia y Carlos «probablemente volaréis en el mismo avión» a España. «Era muy difícil. Son muy queridas y lo están haciendo muy bien», confesó Giorgio, amigo de Pantoja, una vez cortada la conexión, para después admitir que «me lo esperaba, aunque la esperanza es lo último que se pierde». «Está quemada ya», aseguraba el defensor, sobre el estado de Sylvia.