Tamara, primera eliminada de ‘Masterchef Celebrity 6’

La noche del lunes 13 de septiembre, la sexta edición de ‘MasterChef Celebrity‘ encendió sus fogones con dieciséis nuevos aspirantes en sus cocinas. Tras las presentaciones iniciales, que retrasaron demasiado el comienzo de la primera prueba para el gusto de muchos seguidores, los aspirantes se enfrentaron a las pruebas de rigor, que concluyeron con la primera expulsión del programa: Tamara.

Los aspirantes de ‘Masterchef Celebrity 6’ en su primera prueba de exteriores

La primera prueba consistió en que los aspirantes, por parejas, debían cocinar un plato del gusto de su compañero, totalmente libre, con los exparticipantes de la primera y cuarta edición de ‘Masterchef Celebrity’, Cayetana Guillén Cuervo y Félix Gómez, como primeros invitados. La prueba terminó colocando los platos de Iván Sánchez y Miki Nadal en la cola de la clasificación, mientras que Julián Iantzi y Terelu Campos se situaron en los primeros puestos, antes de que el plato del presentador fuera coronado como el mejor del reto, lo que le otorgaba la posibilidad de otorgar el primer donativo de 4.000 euros de la temporada.

Para la prueba grupal, el equipo del talent culinario se trasladó a las inmediaciones del Real Alcázar de Segovia, donde por equipos liderados por Nadal y Sánchez, los peor clasificados en el primer reto, desde unas jaulas, debían elaborar 150 raciones de un menú diseñado por el chef Óscar Velasco, otro de los invitados de la gala. Sin embargo, mientras que el equipo de Nadal comenzó un cocinado compenetrado y con buen rumbo, no ocurría lo mismo con el grupo a cargo de Sánchez, que se vio tan sobrepasado que Jordi Cruz tuvo que tomar el timón. El cambio evitó que los platos no salieran a tiempo, pero dejó al equipo del madrileño, formado por Campos, Carmina Barrios, Eduardo Navarrete, Vanesa Romero, Juanma Castaño, Tamara y Arkano, con delantales negros, mientras que David Bustamante fue nombrado mejor aspirante del desafío.

Hoy despedimos de las cocinas de #MasterChef a @Tamara_online. Gracias por formar parte de esta gran aventura. ¡Eres puro talento y una luchadora! https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/RLrE0GMCAF — MasterChef (@MasterChef_es) September 13, 2021

Una mala elección

Vanesa Romero y Eduardo Navarrete abrazan a Tamara en ‘Masterchef Celebrity’

La prueba de eliminación arrancó con Bustamante haciendo uso del privilegio de salvar a dos de sus compañeros, momento en el que el cántabro se decantó por librar de la prueba a Arkano y Castaño. A continuación, el resto de aspirantes con delantal negro debían repartirse electrodomésticos poco comunes que debían emplear en la elaboración de platos adecuados para la tercera edad, fáciles de comer y nutritivos. Un desafío en el que contaron con la presencia de la ganadora y la segunda clasificada de ‘Masterchef Abuelos’, Guadalupe y Aurelia, antes de que los jueces lanzaran su veredicto sobre cada uno de los platos. Tras las primeras valoraciones, los chefs salvaron a Barrios y Sánchez, quienes elaboraron los mejores platos, seguidos por Campos, lo que dejó a Navarrete, Romero y Tamara en la cuerda floja antes de que la artista se convirtiera en la primera expulsada.

La sevillana, como apuntó Samantha Vallejo-Nágera había escogido un mal ingrediente principal y había elaborado un solomillo en cuyo cocinado «te he visto cometer errores de ejecución garrafales», según valoró Cruz. Eso dio lugar a una carne seca y dura, con exceso de sal, «todo lo contrario de lo que debería tomar la tercera edad», tal y como añadió Pepe Rodríguez. «Mi situación es compleja. Con cuatro niños, es muy difícil de mantener», confesaba la artista, entre lágrimas, al conocer su eliminación, momento en el que recibió el consuelo y apoyo de sus compañeros. De hecho, Tamara ya se había derrumbado tras el veredicto, cuando aún se desconocía quién abandonaría el talent. «Me llevo el cariño de todos, me lo he pasado superbien. Me habría gustado estar más tiempo», confesó la aspirante, que calificó la breve experiencia como «algo increíble».