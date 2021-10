‘TCMS 9’ presenta su grandes novedades: un gran cambio en el plató y duelos entre concursantes

La cuenta atrás para la novena edición de ‘Tu cara me suena‘ está a punto de terminar. Atresmedia y Gestmusic vuelven a unir fuerzas para arrasar sobre el escenario con las mejores imitaciones y con un casting que no tiene nada que envidiar a temporadas anteriores. Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia TV; Tinet Rubira, director general de Gestmusic (Banijay Iberia); y el presentador Manel Fuentes han adelantado los detalles de lo que está por llegar, acompañados de los nuevos concursantes: Agoney, David Fernández, Eva Soriano, Loles León, Lydia Bosch, María Peláe, César Cadaval, Jorge Cadaval, Nia Correia y Rasel.

María Peláe, Loles León, Lydia Bosch, Eva Soriano, Tinet Ruvira, Carmen Ferreiro y Manel Fuentes, presentando ‘TCMS 9’

«Año tras año no deja de sorprender porque es entretenimiento puro» que además se convierte en «un evento» que aún a toda la familia, con calidad artística, show y sentido del humor; ha contado Ferreiro nada más arrancar la presentación desde el plató de ‘Tu cara me suena’. Por su parte, Rubira se siente orgulloso se llevar 10 años con el formato: «El público nos exige cada año más, algo que nos da mucho trabajo, pero también mucha satisfacción».

Novedades en el plató

Desde Gestmusic, Rubira ha explicado que todo vuelve a lo grande, sobre todo el plató. «Hablamos con Antena 3 que ya tocaba cambiarlo y quisimos que todo jugara a favor del show», cuenta, poniendo como ejemplo que el clonador se ha puesto ahora a la izquierda ganar más espacio. Además, las pantallas del fondo se mueven, permitiendo que haya más escenario detrás e incluso se ha redistribuido el público para que todos tengan una gran visión de las actuaciones.

Pero no solo va a ser más grande el plató, sino el nivel del casting. «Son todos majísimos. En la gala dos ya son como de la familia, cuando normalmente es sobre la cuarta gala cuando ocurre esto», cuenta Tinet Rubira, aseguran que todos «trabajan muchas horas para que todo salga bien y lo hacen con toda la humildad del mundo».

Dos novedades en la mecánica

A los míticos «trae un amigo en los que el concursante se trae al plató a alguien de confianza, al «entrenamiento VIP», con el que el artista original ayuda a ensayar al imitador, y al «te lo robo», en esta edición se van a sumar dos nuevas mecánicas que ayudarán a dar más juego en el plató.

Habrá duelos con el mismo personaje. Esto quiere decir a que dos concursantes les aparecerá en el pulsador el mismo artista a imitar. Ambos lo harán y el resto de sus compañeros tendrán que puntuarlos, siendo asesores del jurado para ver quién lo ha hecho mejor. Y por otro lado, llega la opción del «Te lo regalo»; a quien le toque se lo podrá regalar a otro, o bien porque le puede hacer ilusión o bien como regalo envenenado.

Aún sin fecha… en busca del mejor hueco

Durante la presentación se ha tratado el tema de la fecha de estreno, viendo que los viernes, su día habitual, lo ocupa ahora ‘La Voz‘. Ferreiro ha asegurado que esta edición llegará próximamente y que vamos a buscar un buen hueco para que luzca y permita el consumo familiar«. Al mismo tiempo, se ha cuestionado la posibilidad de hacer un «all stars», algo que Tinet Rubira asegura que no es el momento: «No toca aún hacerlo, aún tenemos cuerda para rato. Como siempre aspiramos a los más top, suelen tener la agenda muy ocupada. Hay algunos que llevamos más de 5 años tentando», haciendo referencia a los Morancos.

Loles y Lydia, grandes protagonistas

Loles León y Lydia Bosch, en ‘Tu cara me suena 9’

Loles León reconoce que el mayor reto dentro del concurso «son todos los números» y explica que para ella era un sueño estar aquí. «Me gusta tanto cómo se trabaja, como te transforman cada semana que en algunos numeritos se me han saltado las lágrimas de emoción«. Rubira dice sobre ella que «hemos descubierto que los papeles de hombre los borda; los cambios de sexo parecían que no era ella. Es muy buen hombre».

Por su parte, Lydia Bosch está disfrutando mucho de la experiencia. «Si volviera a nacer querría ser actriz de musicales», comenta con una sonrisa la actriz quien ha confesado que al recibir la propuesta de ‘Tu cara me suena’ fue a una profesora de canto para ver si valía. «Quería que me dijera que no, aunque deseaba que en el fondo me dijera que sí«. Este formato le ha permitido «recuperar a la Lydia que juega y que a medida que pasan los años y las presiones que nos ponemos se va perdiendo», así que viene con ganas de «disfrutar, que la vida está para eso, y este es el programa por excelencia para disfrutar».