¿Te gustaría ir a los directos de ‘La Voz’? ¡Participa con ‘El Regreso’!

ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA CORPORACIÓN), con domicilio en Avda. Isla Graciosa, 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid y NIF A-78839271 organiza la presente acción de conformidad con las siguientes bases:

1.- Legitimación para participar.

Aquellos que deseen participar en el presente concurso deberán:

i. Ser mayores de edad;

ii. Tener residencia legal en el territorio nacional;

Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en el concurso. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces. Atresmedia Corporación se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido del concurso y de la posibilidad de optar a premio alguno.

La participación en el presente concurso es gratuita.

2.- Duración de la promoción.

Promoción válida desde el 3 de noviembre de 2021. Una vez se alcancen los 50 cincuenta ganadores, no se admitirán más participaciones.

3.- Mecánica.

Las personas que deseen participar en la presente promoción deberán seguir la dinámica que se detalla a continuación:

El usuario deberá acceder a la siguiente página web https://www.antena3.com/programas/la-voz/temporada-3/el-regreso/ y responder a las 3 preguntas que aparecerán en la misma, todas ellas relacionadas con el Programa vinculado con LA VOZ denominado “EL REGRESO”.

Una pregunta será sobre un vídeo de “EL REGRESO” que estará colgado en la web;

Otras dos preguntas sobre EL REGRESO.

En esa misma página web el usuario deberá además completar el formulario que le aparecerá solicitándole determinados datos y confirmar que acepta las Bases Legales del sorteo.

Las cincuenta primeras personas que envíen sus respuestas a las tres preguntas resultarán ganadoras.

Una vez ATRESMEDIA CORPORACIÓN reciba las respuestas de las 50 primeras personas a las tres preguntas, se cerrará el plazo para poder participar.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN contactará con los ganadores en el plazo de 24-48 horas a través de los datos de contacto que hubiesen facilitado en el formulario, previsiblemente a través de correo electrónico. Los ganadores deberán contestar al correo de ATRESMEDIA CORPORACIÓN en un plazo máximo de 3 días desde la recepción del email. Si los ganadores no contestasen en ese plazo, perderían el derecho a recibir el premio y su posición como ganador pasaría a uno de los suplentes. A los suplentes se les concederá el mismo plazo.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN podrán invalidar y excluir del concurso aquellas participaciones que no cumplan con todos los requisitos de participación.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio derivado de la participación de los usuarios en la promoción o de la falta de disponibilidad de la misma debido a problemas de carácter técnico no imputables a Atresmedia Corporación, así como en el caso de dificultades en el proceso de registro y envío de la respuesta, tales como problemas técnicos, de conectividad, etc.

Una misma persona solo podrá resultar ganador una vez.

4.- Premio.

Se seleccionarán CINCUENTA (50) ganadores.

El Premio para cada uno de ellos consiste en una (1) entrada doble para asistir como público a un Programa de “La Voz” de Antena 3, que tendrá lugar, previsiblemente entre los meses de noviembre y diciembre (salvo cambios de programación), en los recintos de ATRESMEDIA en Madrid, en San Sebastián de los Reyes. El Premio no incluye los desplazamientos hasta y desde el lugar donde se graba el Programa. Las entradas se podrán recoger el día antes o el mismo día, en el plató del Programa.

El premio no incluye ningún concepto que no esté definido su descripción y por lo tanto no incluirá desplazamientos, alojamiento, manutención etc.

Tanto el ganador como los acompañantes elegidos deberán cumplir los requisitos de participación detallados en la cláusula primera de las presentes bases.

Los ganadores tienen derecho a renunciar al premio ganado, sin embargo, no podrán en ningún caso, canjearlo por otro distinto.

5.- Datos personales

Los participantes en el presente sorteo consienten que sus datos personales sean tratados por ATRESMEDIA CORPORACIÓN conforme a las disposiciones en materia de protección de datos personales que se hallan vigentes para el desarrollo de la presente Promoción:

Responsable del Tratamiento: Atresmedia Corporación:

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A., en adelante “Atresmedia”.

Calle Isla Graciosa 13, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid

Contacto del Delegado de Protección de Datos: [email protected]

Finalidad y legitimación del tratamiento

1. Gestión de la participación e inscripción en el concurso, en base a su consentimiento otorgado en el momento de la inscripción.

2. En caso de resultar ganador para la comunicación y gestión del premio para la correcta ejecución del concurso y para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte de Atresmedia.

Plazo de conservación

Los datos personales proporcionados se conservarán durante la duración del concurso, y, así como durante los plazos legamente establecidos a los que estamos obligados.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

No obstante, para poder gestionar debidamente la presente Promoción y los datos personales de sus usuarios, Atresmedia contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de Atresmedia como consecuencia de su prestación de servicios.

Derechos

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Atresmedia tratamos datos personales que le conciernen, o no, y en tal caso, acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos, En tal caso, Atresmedia dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, en ciertos supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de su común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable del tratamiento que designe.

Como cauce centralizado para el ejercicio de estos derechos, el interesado podrá enviar una comunicación al correo electrónico del delegado de protección de datos: [email protected] o enviar una carta a la Oficina de Protección de Datos de Atresmedia, sita en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

En cualquier caso, El interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (como tal Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a través de la web https://www.aepd.es

6.- Aceptación de las bases

Con su participación en esta promoción los candidatos aceptan las presentes bases en su totalidad y el criterio de ATRESMEDIA CORPORACIÓN en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo. A estos efectos, ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva, hasta donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio, sin que los concursantes puedan realizar reclamación alguna a ATRESMEDIA CORPORACIÓN por ello.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva asimismo el derecho de cancelar total o parcialmente la presente promoción si por causas ajenas a su voluntad fuera necesario, sin que dicha cancelación implique ninguna responsabilidad para ATRESMEDIA CORPORACIÓN.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN declara que las Redes Sociales a través de las que se anuncie la promoción no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este concurso, ni están asociados a ella.

7.- Legislación y jurisdicción aplicable

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.