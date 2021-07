Telecinco anuncia el presentador que entrevistará a Olga Moreno en ‘Ahora, Olga’

Durante el último debate de ‘Supervivientes 2021‘, Jordi González se encargó de anunciar quién es el presentador que se va a poner al frente de ‘Ahora, Olga’, el programa especial donde Olga Moreno podrá contar su versión y responder así a las palabras de Rocío Carrasco en su docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘. «Estará presentado por Carlos Sobera«, confirmaba el catalán.

Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’

«Te voy a dejar respirar porque ya tendrás la oportunidad de contar todo lo que quieras sobre el asunto del que estamos hablando, no del concurso, sino de lo que pasó antes», le decía González a Olga Moreno, cortándola para reservar su opinión para el formato que se emite en Telecinco el 28 de julio de 2021, compitiendo así contra el final de ‘Mujer‘ y desplazando el último programa de ‘Mask Singer: adivina quién canta‘.

«Imagino que tendrás muchas ganas de ver todo lo que se dijo mientras tú estabas muy lejos», añadía el presentador mientras Olga Moreno negaba con la cabeza. «Después de unos días, todavía no sé nada«, aseguraba la mujer de Antonio David Flores, desmintiendo que se haya puesto completamente al día desde su victoria en ‘Supervivientes 2021’.

Joaquín Prat, muy crítico

En ‘El programa del verano‘, Joaquín Prat y los colaboradores del programa de Telecinco comentaron durante la mañana del 27 de julio de 2021 la intervención de Moreno en el debate final del reality de supervivencia y Miguel Ángel Nicolás dijo algo que hizo saltar al presentador. «El tema de Olga eran más las vivencias que había tenido Rocío Carrasco con ella«, expresó Nicolás.

«No, no, no. Hay documentos que ella (Rocío Carrasco) muestra en los que se habla de una realidad para con los niños que dista mucho de que estén criados sin odio y sin rencor. Yo no digo que sea, o no sea, responsabilidad de Olga, yo estoy diciendo lo que digo», decía Joaquín Prat, refiriéndose a los estudios psicosociales que mostró la hija de Rocío Jurado.