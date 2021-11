Telecinco emitirá en abierto la docuserie ‘Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof’

Telecinco emitirá en abierto ‘Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof‘, la serie documental producida por Unircorn Content, con Toñi Moreno como productora ejecutiva; viendo la luz el 26 de octubre en la plataforma HBO Max. La producción pretende reconstruir la historia desde todos los puntos de vista, a través de entrevistas, imágenes de archivo e incluso una reconstrucción ficticia de lo ocurrido.

Dolores Vázquez, en ‘Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof’

El Caso Wanninkhof comenzó en el año 1999, tras la desaparición de Rocío Wanninkof. Meses después, con el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven, Dolores Vázquez fue señalada como la principal sospechosa y podrá verse en Telecinco, como avanza El televisero. Los medios de comunicación difundieron una imagen de Vázquez totalmente estigmatizada. «Marimacho», «chicazo» o «calculadora» fueron algunos de los adjetivos utilizados por la prensa.

La propia madre de la joven, y expareja de Vázquez, se convirtió en una asidua de los platós de televisión, donde se encargó de inculparla. Tras 519 días en prisión y un gran juicio paralelo, tanto mediático como social, se descubrió al verdadero autor del asesinato de la joven y Dolores Vázquez quedó en libertad. Sin embargo, su figura ya había sentenciada públicamente, y decidió «exiliarse» en Inglaterra.

Por el momento, Mediaset no ha confirmado cómo será la emisión de la docuserie, pero todo indica a que lo hará de manera similar a lo que hizo con ‘Patria‘. Y, es que, ambas series son productos de dos de sus productoras estrella. Lo que sí que se conoce es la gran acogida que ha tenido tras su estreno en la plataforma de streaming.

‘Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof’

Vázquez revela todo lo que ha callado en más de 20 años desde lo sucedido. «Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer», estas fueron las primeras palabras que pronunció la protagonista en el teaser distribuido por HBO Max. «Yo no tenía ni voz ni palabra […] He perdido mucho… Lo he perdido todo», sentenciaba Dolores Vázquez.