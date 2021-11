Tensión entre Adara y Cristina en ‘Secret Story’: «He traído tilas, las vas a necesitar»

El martes 9 de noviembre, ‘Secret Story: Cuenta atrás‘ vivió la reincorporación de los candidatos a la repesca a la casa de los secretos, entre los que se encontraba Adara Molinero. Por ello, el programa aprovechó para reunirla con tres de las personas con las que más conflictos había protagonizado en el reality: Isabel Rábago, Cynthia Martínez y Cristina Porta. Encuentros en los que las concursantes volvieron a evidenciar sus diferencias, envueltas en un clima de tensión.

Adara se reencuentra con Isabel y Cynthia en ‘Secret Story’

«He vuelto a mi casita, que he visto que me habéis estado echando un montón de menos«, saludó Molinero, tras sorprender a Martínez y Rábago, las cuales le dieron la bienvenida a la casa. «No hemos tenido mucha relación, pero es la casa de todo el mundo y no nos importa quien venga», añadía la primera, antes de que el programa emitiera un recopilatorio sobre las críticas que habían lanzado ambas concursantes contra la recién llegada. «Salen las dos, pero a Cynthia no le voy a decir nada, porque creo que bastante tiene con que su mayor apoyo en la casa le haya dejado de hablar. Ya ha sufrido suficiente«, declaró Molinero, tras ver las imágenes. La madrileña criticó entonces de Rábago que «tanto que va de educada, de que no quiere tener ningún trato conmigo, me ha llamado tonta en el vídeo, se ceba conmigo continuamente. Yo no sé qué te he hecho porque, del mes y medio que he estado aquí, he hablado contigo una vez».

«No me pasa nada con ella. El trato que he tenido siempre ha sido cordial y, de repente, se gira y realiza una serie de aspavientos. Es una persona maleducada», acusó Rábago, a quien Molinero reprochó que «se pone a rajar de los demás cuando no pueden defenderse». «En esta casa hablamos, no gritamos, que es lo que haces tú; ni faltamos al respeto, que es lo que haces tú», replicó la cántabra. «Tú haces cosas peores. Te pones a criticar a las espaldas y a cebarte con las personas. Eres maquiavélica, oscura y te pasas el día maquinando», echó en cara la madrileña, en medio de una disputa en la que Martínez guardaba silencio. «Soy la que menos habla de ti. Me eres absolutamente indiferente. No le he faltado en la vida al respeto en esta casa, la he tratado siempre bien«, opinó Rábago, antes de que Carlos Sobera se dirigiera a la silenciosa Martínez. «No tengo el día. Hay cambios y la semana está siendo complicada. Con la nominación, se me vienen cosas a la cabeza, echo mucho de menos a mi gente y estoy más sensible», confesaba la aludida, cabizbaja.

«Llevo dos meses aquí»

Adara y Cristina, distantes en su reencuentro en ‘Secret Story’

A continuación, Molinero sorprendió a Porta, a solas: «he traído muchas tilas, porque las va a necesitar», saludó la madrileña. «Espero que le hayan ido bien estos días que ha estado fuera. A mí me han parecido supertranquilos», replicó la catalana, quien fue rotunda en su respuesta cuando Sobera le plateó si «te has alegrado de volver a verla». «No», respondía Porta, tajante, despertando una carcajada de la recién llegada. «Pues te vas a tener que aguantar», apuntó Molinero, con cachondeo, tras la cual añadió que «no des tanto por hecho», por llevar tanto tiempo dentro de la casa.

«Ya me lo dijiste, pero de momento yo hace dos meses que no estoy fuera«, insistió Porta. Sobera aprovechó ese momento para preguntar a Molinero, con ironía, «qué es lo que más has echado de menos» de la concursante, ante lo que la aludida admitió que «se me pone difícil, porque hemos estado poco juntas». «Nosotros la hemos recordado bastante. También las cosas buenas; otras, no tanto», confesó por su parte Porta, quien incluso añadió que «su armario ahora mismo está ocupado por las toallas y albornoces, no lo he decidido yo». Asimismo, la catalana compartió cuáles eran los peores recuerdos que tenía sobre Molinero, «la discusión en la que habla de valores de mierda, carpetazos y cuando me llamó mujer sin dignidad», antes de que el programa diera por concluido el encuentro.