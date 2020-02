Tensión entre Ana Rosa Quintana e Irene Montero por el Gobierno de coalición: ‘Es responsabilidad, no mentir’

Irene Montero ha entrado este viernes en directo en ‘El programa de Ana Rosa‘ para analizar los avances del Ministerio de Igualdad y, por otro lado, hablar de las desavenencias internas en el Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos, en temas como la Ley de libertades sexuales, la política de migración y la crisis en el campo español.

Ana Rosa Quintana e Irene Montero

Ana Rosa Quintana entiende que desde Podemos «no estarían diciendo muchas cosas de las que dicen si no fueran parte del gobierno» presidido por Pedro Sánchez. «Han aceptado un gobierno de coalición y tienen que dar una apariencia de que están de acuerdo en todo», ha opinado la presentadora, algo con lo que la Ministra de Igualdad no estaba para nada conforme: «No lo veo como tú, no creo que estemos dando la apariencia de que estamos de acuerdo cuando no lo estamos».

«Cuando asumes una responsabilidad dentro de un Gobierno de coalición puede haber opiniones múltiples y no solo entre partidos, también entre ministros. Es imposible hacer política sin tener una sola contradicción, lo que hacemos es debatir internamente y luego salir con una sola voz», ha defendido Irene Montero, segura de que «esto no implica mentir o decirle a la ciudadanía que antes pensaba una cosa y ahora la otra. Yo puedo seguir pensando lo mismo pero también soy consciente del rol que ocupamos. Estamos gobernando en minoría y tenemos que hacer un ejercicio de equilibrio que implica contradicciones», ha recalcado.

¿El fin justifica los medios?

Ana Rosa ha querido saber si, como se suele decir, el fin justifica los medios. Irene Montero ha puesto en valor los avances conseguidos por su partido a pesar de las transigencias: «A veces tenemos que asumir defender a una lo que dice el gobierno porque esa responsabilidad nos permite subir el SMI o sacar adelante una Ley de libertad sexual. Creo que eso es responsabilidad, no mentir a nadie«. La ministra ha rescatado el concepto de «democracia» para justificar el hecho de «aceptar los roles que ocupas en un debate y después saber aceptar que la mayoría piensa diferente o igual que tú».

A pesar de las explicaciones de la ministra, Ana Rosa Quintana se ha mantenido en sus trece, dejando caer que «la gente puede pensar que entran en contradicciones, que piensan una cosa y hacen otra«. Montero ha argumentado que «hacer política es entrar en contradicciones. No somos perfectos; intentamos hacer políticas que cambien la vida de las personas».