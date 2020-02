Tensión entre Fiama y Álex ‘La isla de las tentaciones’: ‘O cambia, o no vamos a poder llegar a ningún sitio’

*En elaboración

La noche del martes 11 de febrero, Cuatro emitió la décima entrega de ‘La isla de las tentaciones‘ en la que los participantes se reencontraban con sus parejas en la hoguera final. Un momento en el que Fiama Rodríguez no dudó en lanzar múltiples reproches a su pareja, Álex Bueno, quien no dejó de disculparse durante el encuentro, del que esperaba marcharse con su novia. Algo que acabó ocurriendo, aunque no con una Fiama demasiado conforme después de que Álex asegurase que no había preparado ningún montaje con Julián ni la había pedido que la vigilase.