Tensión entre Gemeliers y Emmy Russ en ‘Secret Story’: «¿Me estás vacilando?»

El jueves 16 de septiembre, Jorge Javier Vázquez‘ se puso al frente de la primera gala de Secret Story: La casa de los secretos‘ una semana después de su estreno. La cita arrancó en el prime time con la salvación de Emmy Russ, una noticia que no sentó demasiado bien a los Gemeliers, tal y como manifestó Jesús Oviedo, antes de que tanto él como su hermano Daniel se vieran envueltos en una disputa con la alemana.

Los Gemeliers se enfrentan con Emmy Russ en ‘Secret Story’

Tras la salvación de Russ antes de conocer al primer expulsado de la edición, Vázquez quiso sacar algo de humor al proponer al dúo de artistas si podrían «cantarle algo en alemán a Emmy para felicitarla por la victoria», lo que no gustó en nada a los concursantes. «A mí no me ha hecho mucha gracia, así que paso de cantar ahora mismo», confesaba Jesús, con seriedad. «¿Qué ha pasado, no te ha hecho gracia que se salve Emmy?», preguntó el presentador, momento en el que el cantante admitió que «la verdad es que no. Sinceramente, creo que tenemos valores muy diferentes y por eso no estoy contento».

«Creo que venimos de mundos diferentes, como ella dice, y no me apetece ni hablar», añadía el concursante, quien hizo referencia a anteriores declaraciones que había lanzado en la convivencia. «A veces aquí las cosas se magnifican, pero a lo mejor da más juego y no tengo nada más que decir», concluía Jesús, tras lo cual reconoció que le gustaría que Porta se salvara. «Sé que no puedo convencer a todo el mundo. Ellos se fijan mucho en cosas muy pequeñitas, van buscando cualquier error. Pero con ellos no pienso discutir», respondió Russ, ante lo que Jesús replicó que «aquí la gente en directo se transforma un poco, la verdad». «Yo tengo mis pensamientos muy claros, creo que vamos a hacer buen concurso. Voy a seguir con mis pensamientos de frente, no voy a cambiar por nadie«, aclaró el cantante.

«¿Me estás vacilando?»

«Se supone que venimos de mundos diferentes y ella cree que son cosas pequeñitas, pero son cosas muy graves que no solo afectan a mis compañeros y a mí, sino también a gente humilde y trabajadora que se levantan todos los días temprano para ganar un sueldo», lanzó Jesús, antes de subrayar que «hay que valorar donde estamos y la suerte que tenemos». Además, el artista reconoció que «no es mala niña. Creo que es divertida y da juego, lo único que me ofende es que le gusten este tipo de cosas», y quiso aclarar las cosas con Russ durante la pausa publicitaria, algo que no acabó bien. «¿Te sientes mejor?», le soltó la alemana, con una altanería que no gustó nada a los gemelos. «¿Me estás vacilando?», le espetaba un molesto Jesús, ante lo que Russ lo acusó de que «no paras de soltar cosas malas, como si fuera mala persona».

«Ahora entro yo: ni se te ocurra. Hay una cosa que se llama educación. Cuando faltas al respeto, te corto los pies», soltó Daniel entonces, visiblemente enfadado, quien la acusó de que «no eres mala persona, eres maleducada». «He intentado ser lo más educado posible», defendió Jesús. «Mi hermano es bastante más caballero y bastante más educado que yo. A mi hermano lo admiro. En el momento en el que se le falta al respeto, corto pies y cabeza», señaló Daniel, a lo que su hermano añadió que «si hemos venido a jugar, vamos a jugar bien jugado, hasta que el público quiera». Una situación que, sin embargo, Jesús aclaró tiempo después, en privado, con Russ, con quien firmó la paz por el deseo de ambos de tener una buena convivencia.