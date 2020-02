Tensión entre la madre de Andrea y Sandra Barneda en ‘El debate de las tentaciones’: ‘Si no aguantas, te vas’

La noche del martes 18 de febrero, ‘La isla de las tentaciones‘ se despidió de la audiencia con la última entrega de ‘El debate de las tentaciones‘, en la que contaron con la presencia de Ismael Nicolás y Andrea Gasca. Durante su encuentro, hubo ciertos momentos de tensión que acabaron provocando el llanto de la exparticipante. Una reacción por la que Paula, madre de Gasca, acabó saltando para cargar contra Ismael, aumentando la tensión incluso con Sandra Barneda, hasta el punto de que ella acabó amenazando con abandonar el plató, para desesperación de su hija.

Paula se encara con Ismael en ‘El debate de las tentaciones’

«Salgo de la isla, pero no salgo al 100% con Óscar. Estaba agobiada y necesitaba un momento de desconexión», confesó Andrea en medio de la conversación con Ismael, al recordar los días tras su regreso a España, donde estuvo con su expareja. Ante la pregunta de Barneda sobre si se habían llegado a acostar, Ismael declaró que «yo no estoy con nadie y no le he faltado el respeto a nadie», asegurando que con esa declaración estaba protegiendo a Andrea. «Eso es mentira», saltó Paula, quien se vio interrumpida por Ismael antes de seguir hablando. «Yo con mamá no voy a hablar porque ella tiene a su familiar y defensor, pero yo no tengo al mío, entonces, con ella no voy a hablar nada», defendió Nicolás, algo con lo que Sandra se mostró de acuerdo.

«Entonces, ¿me voy yo también? ¿Para qué he venido?», cuestionó Paula, ante lo que Barneda aseguró que «las relaciones son cosas de dos». «Podrás opinar cuando te digamos. Vamos a intentar que se aclaren», remató la presentadora, mientras Andrea rompía a llorar. Una reacción ante la que su madre no dudó en ponerse en pie para acudir a su lado y, de paso, cargar contra su exyerno. «Qué cínico que eres», soltó Paula, abrazando a Andrea, quien instó a su madre a parar, dado que «no quiero acabar mal con él». «¿No sabes cómo es? ¿Que es frío y calculador?», recalcó Paula, tras lo cual insistió en cargar contra Ismael por algunas de las palabras que le había dedicado la tía de este, mientras él la instaba a sentarse. «Me siento si me da la gana y si no, me voy», replicó la madre de Andrea, antes de volver a su sitio entre los abucheos del público.

«Lo que haya pasado entre vosotros, lo aclaráis fuera»

Paula consuela a su hija Andrea tras amenazar con abandonar el plató de ‘El debate de las tentaciones’

«¿Tengo que aguantar esto?», cuestionó Ismael. «Sé que lo has pasado mal, Paula, pero no se puede consentir esa falta de respeto. Lo que haya pasado entre vosotros, lo aclaráis fuera», señaló Sandra Barneda, despertando el aplauso del público, antes de añadir que «ahora mismo él no te ha faltado al respeto». «Te pido, por favor, que no le faltes al respeto», solicitó Barneda, tras lo cual Paula señaló cómo estaba su hija, llorando. «Ella es mayor de edad y ha sido pareja de Ismael, y que asuma lo que ha hecho», defendió la presentadora, ante lo que Paula matizó que era algo que tenían que hacer ambos, pero sin mentiras.

«Son sus versiones. Si no las aguantas, coges y te vas», la instó Sandra, provocando que Paula se quitara el micrófono e hiciera ademán de abandonar el plató. Ante tal gesto por parte de su madre, Andrea optó por acercarse a ella para detenerla. «Lo siento, pero no aguanto sus mentiras», reconoció Paula, ante las lágrimas de su hija, tras lo cual se disculpó con Barneda y se lanzó a cubrir el micro de Andrea para que no se oyeran las palabras que estaba compartiendo con ella, ante la indignación de los presentes. «Creo que te hemos tratado con todo el tacto, pero te lo digo en serio, si para ti es muy duro, te vas y luego vuelves», concluyó Sandra, después de que Andrea convenciera a su madre de permanecer en el plató.