Tensión entre Ofelia y Verónica durante una prueba por parejas en ‘Masterchef Celebrity’

La cuarta entrega de ‘MasterChef Celebrity 6‘ dejó tras de sí un momento memorable para los fans del formato: la reunión de Ofelia, exaspirante de ‘MasterChef 9‘, y Verónica Forqué, quienes tuvieron que cocinar juntas durante la prueba inaugural de la noche del lunes 4 de octubre. Ambas aspirantes habían destacado en el talent por sus fuertes caracteres, por lo que apenas tardaron en chocar durante un cocinado en el que, además, debían elaborar su plato por turnos.

Ofelia trata de intervenir durante el cocinado de Verónica Forqué en ‘Masterchef Celebrity’

Para llevar a cabo la primera prueba, los aspirantes formaron parejas que tendrían que trabajar por turnos alternados para elaborar salmón en costra, receta del francés Paul Bocuse. Eso dejó a Forqué sin pareja, antes de que los jueces recibieran en plató a Ofelia, una de las aspirantes más polémicas de la última edición del talent culinario de anónimos. «Espero que cocines bien», deseaba la recién llegada, sobre la actriz. «Prepárate, Ofelia. Va a ser superdivertido», comentaba por su parte Eduardo Navarrete, uno de los aspirantes que más había sufrido la ira de Forqué durante su primera prueba grupal como capitana. «Lo vamos a pasar superbien», apostaba Ofelia, con entusiasmo, aunque ante las cámaras reconoció que «creo que aquí va a haber hornos más que bollos».

La tensión entre ambas no tardó mucho en hacerse presente durante su cocinado por turnos, que arrancó con Ofelia llamando a Forqué, Victoria, en lugar de Verónica, despertando así los primeros nervios a la gallega, que no dejaba de dar indicaciones a su compañera, con insistencia. A medida que avanzaba el cocinado, la actriz se mostró algo despistada, hasta el punto de que instaba a su compañera, con cierta brusquedad, a que estuviera «conmigo, es un trabajo en equipo». «Ahora te escucho, vete para allá, que ahora me toca a mí», soltaba también Forqué, en uno de los cambios de turno, en el que parecía complicado apartar a Ofelia del plato de ambas. La frustración de la exaspirante al ver que su compañera no seguía bien los pasos, condujo incluso a la actriz a responder de forma tajante: «¿Sabes lo que es estar callada? Es muy agradable de vez en cuando, y yo hablo como un loro», lanzó Forqué, sin tapujos.

«¿Sabes lo que es estar callada? Es muy agradable y yo hablo como un loro», DIOSA INFINITA Verónica Forqué https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/VQSXtSQl1I — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021

Una experiencia «heavy»

Verónica Forqué y Ofelia se enfrentan a la cata de su plato en ‘Masterchef Celebrity’

«Vamos bien, Ofelia», añadía la aspirante, ante lo que su compañera respondía con un sincero «bien no vamos» que Forqué aceptó de inmediato, con resignación. La intérprete terminó dando indicaciones a la gallega desde una esquina, e incluso la animó con una brusquedad que no iba acorde a su intención, en la recta final del cocinado: «no quiero que hables, te estoy animando. Muy bien, lo tienes». «¿Qué te pasaba con Ofelia? No había química», observó Pepe Rodríguez, cuando la pareja fue a presentar su plato. «Ofelia es una monada, es muy lista y simpática, me encanta, pero es un remolino. Necesita un shanti y una meditación«, declaraba Forqué, quien se mostró más tranquila y conciliadora, al igual que su compañera, antes de la cata.

«Teniendo en cuenta el caos, el trato que os habéis dado, que es bastante heavy, el poco caso que os habéis hecho y las vueltas que habéis dado, tengo que decir que la parte que se puede comer, está rico», valoró Jordi Cruz, ante el optimismo de Ofelia, que fue cortado de inmediato por su compañera. «Estate quieta», lanzó la actriz, con rotundidad, antes de que Rodríguez señalara que «para lo mal que os habéis entendido, qué suerte lo que ha ocurrido aquí». «No nos hemos entendido mal. Ha sido una experiencia… heavy», valoró Foqué, quien se mostró de acuerdo con Ofelia cuando ella declaró que «al lado de Verónica, soy santa». «Estoy contigo, hermana. Me gustaría ser más cristiana, pero una hace lo que puede. La vida es dura», observó Forqué.