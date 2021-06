Terelu Campos, destrozada por la mala relación entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego

El sábado 12 de junio, Alejandra Rubio y Carmen Borrego protagonizaron una tensa entrevista en ‘Viva la vida‘, donde los reproches y las malas caras fueron un integrante más de su encuentro. Tras aquello, Terelu Campos ha estado bastante desconectada, y es que la colaboradora de televisión se ha volcado en estar con su amiga Mila Ximénez, la cual se encuentra en un estado de salud muy delicado.

Terelu Campos en ‘Viva la vida’

Para poner en antecedentes a Terelu Campos de aquel mal rollo entre su hija y su hermana, ‘Viva la vida’ le ha puesto las imágenes correspondientes. «Hay más», advertía Emma García. «Pues igual no vuelvo en una publi«, respondía Terelu Campos, ya con la cara descompuesta tras ver en qué punto se encuentra la relación de Alejandra con Carmen. «He tenido una semana complicada, tengo un día difícil y estoy hasta el moño de las dos«, confesaba la televisiva.

«¿Cómo voy a hablar de algo que no sé? No me han contado nada porque yo no he parado. ¿Cómo voy a estar bien? Estoy de todo menos bien», añadía Terelu Campos, haciendo alusión a su visita a Mila Ximénez. «Francamente os tengo que decir que no lo entiendo. La relación entre ellas siempre había sido una relación estupenda. Me descoloca», explicaba la hija de María Teresa Campos, muy confundida.

Muy triste

«Siento una profundísima tristeza, y el tarro de las tristezas hoy lo tengo superado», aclaraba Terelu Campos, dejando claro que no tenía el cuerpo para este tipo de conflictos familiares. «No alcanzo a comprenderlo. El dolor es tremendo. (…) Por el bien de todos, tienen que solucionar lo que haya entre ellas«, expresaba, desmarcándose así del enfrentamiento que están viviendo Carmen Borrego y Alejandra Rubio.