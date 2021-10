Terelu Campos y Miki Nadal, nuevos aspirantes eliminados de ‘Masterchef Celebrity 6’

‘MasterChef Celebrity 6‘ alcanzó el lunes 18 de octubre en La 1 de Televisión Española su sexta entrega, en la que el programa contó con la presencia de Carlos Latre y los chefs Marco Antonio Collado, Oriol Castell y Oriol Castro. Una cita que, en esta ocasión, dejó fuera del talent show culinario, de forma inesperada, a dos de sus concursantes: Terelu Campos y Miki Nadal.

Los aspirantes de 'Masterchef Celebrity 6′ en el sexto programa

La primera prueba del programa consistió en que los aspirantes debían atender un servicio de comida «a domicilio», en el que tenían que servir los platos que iban pidiendo los jueces y a Latre, con la dificultad de que cada uno de ellos debía ser elaborado en un límite de tiempo determinado. Un desafío que requería mucha velocidad, por lo que concursantes como Eduardo Navarrete, Victoria Abril, Verónica Forqué o Iván Sánchez no presentaron todos los pedidos solicitados. En el lado contrario, el resto de concursantes lograron entregar a tiempo sus presentaciones, unas más exitosas que otras, tras lo cual los jueces colocaron a Nadal y Juanma Castaño como los mejores aspirantes de la prueba, en la que el primero se convirtió en el vencedor.

Para la prueba grupal, los aspirantes se trasladaron a la isla de Lazareto, en Menorca, donde debían cocinar un menú con el pescado y el marisco como ingredientes principales. Para dividir los equipos, los jueces repartieron fichas al azar con distintos minutos que los líderes debían pagar a cambio de escoger a cada uno de sus compañeros. De ese modo, Nadal se situó al frente de un grupo formado por Belén López, David Bustamante, Navarrete y Arkano; mientras que Castaño trabajó con Carmina Barrios, Sánchez, Campos, Abril y Forqué, a quien nadie había escogido, al tener que «pagar» por ella quince minutos de cocinado, en el que la mala administración del tiempo jugó en contra de los aspirantes. «Después de cómo han ido las cosas en cocinas, no hay ni medio motivo para reírse. Todo esto ha sido un desastre», manifestó Jordi Cruz, antes de comunicar que los mismos aspirantes debían elegir a tres miembros de cada equipo para recibir los delantales negros que los conducirían a la eliminatoria, momento en el que, tras un tenso rifirrafe, quedaron en la cuerda floja Castaño, Campos, Forqué, Nadal, Bustamante y Arkano.

¡Sorpresa! Esta noche vivimos una doble expulsión en las cocinas de #MCCelebrity. Despedimos a @terelu_campos y @NadalMiki tras el gran reto de Oriol Castro. ¡Gracias aspirantes! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/zeGrth2b38 — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2021

Una eliminación por grandes fallos

Terelu, sorprendida al conocer la eliminación de Miki Nadal en ‘Masterchef Celebrity’

A pesar de llevarse el delantal negro por decisión propia, Bustamante fue escogido por los jueces como el mejor de la prueba, lo que le otorgó una ventaja de cara a la eliminatoria: sería el encargado de formar los equipos en el desafío de las carreras culinarias, en las que debían enfrentarse unos a otros en distintos procesos de una elaboración. Por ello, el cántabro decidió trabajar junto a Nadal y Castaño, mientras que Campos, Forqué y Arkano formaron el equipo contrario, tras lo cual el rapero, la colaboradora y el humorista fueron los que quedaron con un pie fuera del concurso. Pepe Rodríguez comunicó la expulsión de Campos, a quien no sorprendió en absoluto la decisión, puesto que «no has entendido la prueba, porque tu plato no era un ‘mar y montaña’, que era lo que pedíamos en esta prueba».

«Miki, tú plato sí era un ‘mar y montaña’ pero, lo peor de todo, como te hemos dicho, es que te ha faltado uno de los ingredientes. Por tanto, Miki, tú tampoco continúas en las cocinas de ‘Masterchef'», concluyó Rodríguez, ante la sorpresa de la malagueña y el resto de presentes. «Creía que ya lo había pasado todo lo mal que lo podía pasar en televisión, pero me había equivocado», bromeó Campos, para después añadir que «he sentido ese vértigo al entrar en un plató que había perdido y me recuerda a los estudios de Prado del Rey». «Me he visto muchos años atrás y me ha permitido volver a empezar», confesó la aspirante, que alabó la convivencia que había experimentado en el programa. Por su parte, Nadal hizo despliegue de su habitual humor, para después confesar que lo mejor del formato era «que no he tenido guion, he sido yo», al igual que el sueldo. «Me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho», confesó el aspirante.