‘The Last of Us’ dará el salto a la televisión de la mano de HBO y el creador de ‘Chernobyl’

Mientras «Uncharted» se prepara para irrumpir (finalmente) en la gran pantalla, otra propiedad intelectual de Naughty Dog servirá de base para crear una prometedora ficción televisiva. Tras no haber cuajado su adaptación cinematográfica, «The Last of Us», uno de los videojuegos más aclamados de la historia, ha encontrado amparo en HBO para desarrollar una serie desarrollada por Craig Mazin, creador de la galardonada ‘Chernobyl‘.

«The Last of Us»

Mazin no estará solo en esta compleja tarea, ya que Neil Druckmann, guionista y codirector del juego original, también servirá de guionista en la adaptación, además de ejercer de productor ejecutivo, como adelanta The Hollywood Reporter. Esta será la primera serie de PlayStation Productions, con la participación de Sony Pictures Television, y para ello se ha elegido uno de los títulos más celebrados de la presente y la pasada generación, que contará con una secuela que se lanzará el 29 de mayo.

We’re so psyched to be teaming up with @HBO to create a new The Last of Us series with @Neil_Druckmann and @clmazin at the helm: https://t.co/AzjxMdjTbQ pic.twitter.com/6gFjdXtiMw — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 5, 2020

«Neil Druckmann es, sin lugar a dudas, uno de los mejores narradores del mundo de los videojuegos, y «The Last of Us» es su obra magna. Tener la oportunidad de adaptar esta obra de arte ha sido un sueño para mí durante años, así que me siento honrado de poder hacerlo en colaboración con Neil,» ha asegurado Mazin, mientras que Druckmann tampoco se ha quedado corto a la hora de apreciar a su compañero de viaje: «Desde el primer momento que me senté a hablar con Neil, su enfoque y su amor y comprensión por «The Last of Us» me volaron la cabeza.»

El vínculo que puede salvar el mundo

Por ahora, se desconoce qué punto de vista adoptará la serie, pero los protagonistas de la obra original son Joel, un hombre marcado por el trauma, y Ellie, una adolescente que podría tener la clave para curar la epidemia que ha provocado el auge de los infectados. En ese entorno hostil, tanto por la amenaza de los descarnados antagonistas como por la de los propios supervivientes, ambos emprenden un viaje en el que se pone a prueba la fortaleza de su unión a medida que superan todo tipo de peligros físicos y emocionales.