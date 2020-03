‘The Last of Us’ de HBO contará con el compositor original de los videojuegos

‘The Last of Us’ de HBO contará con el compositor original de...

La serie de «The Last of Us» no está tardando en atraer talento. Después de anunciar que el celebrado videojuego de Naughty Dog sería adaptado a la televisión por el creador de ‘Chernobyl‘, Craig Mazin, y Neil Druckmann, codirector y guionista de la obra original, ahora se ha desvelado que la música del proyecto de HBO correrá a cargo de Gustavo Santaolalla, cuyos delicados acordes ya marcaron el tenso ritmo del aclamado juego publicado en 2013.

Ellie toca la guitarra en «The Last of Us Parte II»

Esta incorporación ha sido desvelada por el propio Druckmann a través de su cuenta de Twitter: «¡Esto es emocionante! Además de prestar su increíble talento musical a «The Last of Us Parte II«, Gustavo Santaolalla se unirá a nosotros para llevar «The Last of Us» a HBO.» A lo cual respondía Mazin, también a través de Twitter: «No es «The Last of Us» sin Gustavo.»

Esa afirmación es totalmente cierta, como bien enfatizo Sony al arrancar su conferencia del E3 de 2018 con una actuación en directo de Santaolalla, que servía para introducir el esperado material promocional de la secuela de «The Last of Us», que se lanzará el 29 de mayo para PlayStation 4. Y con su incorporación a la serie de HBO, Druckmann y Mazin se aseguran un socio inigualable, que suma dos premios Oscar por componer las bandas sonoras de «Babel» y «Brokeback Mountain«.

Un mundo de posibilidades

Por el momento, es un misterio qué enfoque aplicarán Mazin y Druckmann a la adaptación televisiva de «The Last of Us», aunque sí se ha confirmado que Joel y la adolescente Ellie se mantendrán como protagonistas, por lo que tendrán que atravesar de nuevo nuestro desolado planeta, diezmado tras una infección que podría encontrar su solución en esta conflictiva pareja de personajes.