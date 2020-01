‘The Witcher’ expandirá su universo en Netflix con una película de anime

‘The Witcher‘ ha tardado tan solo un mes en demostrar su valía. La serie de Netflix ha conseguido congregar a la masa de fans de la saga original, ideada por Andrzej Sapkowski, y atraer a nuevos adeptos con su enrevesada estructura cronológica y su mundo de fantasía. Y ahora, aprovechando la gran amplitud de ese universo, la plataforma de streaming ha anunciado un inesperado spin-off que nos devolverá al Continente.

Yennefer y Geralt en ‘The Witcher’

La propia showrunner de la serie original, Lauren Schmidt Hissrich, y el productor y guionista Beau DeMayo serán los encargados de desarrollar ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’, una película de anime que expandirá el mundo en el que habita Geralt de Rivia, como recoge The Wrap. No han trascendido detalles de la trama más allá de que mostrará la llegada de «una poderosa nueva amenaza», que pondrá en peligro la integridad de los protagonistas.

Schmidt Hissrich y DeMayo trabajarán estrechamente con Studio Mir (‘La leyenda de Korra’), el estudio de animación coreano al que se ha encargado el desarrollo del título, y con el que Netflix ya ha colaborado con la longeva ‘Voltron: Legendary Defender’. Esta nueva producción servirá de complemento de la serie matriz, cuya segunda temporada llegará en 2021 tras haber sido confirmado su encargo antes del estreno de la primera.

El hechizo del éxito

El anuncio de la película ha ido de la mano del alarde de Netflix del éxito que parece haber tenido ‘The Witcher’ durante sus cuatro primeras semanas en la plataforma. En ese plazo, 76 millones de hogares habrían accedido a al menos dos minutos de la ficción, que es la nueva unidad de medida del servicio para compartir en público sus datos de audiencia. Con esa cifra, la adaptación encabezada por Henry Cavill se convierte en el debut más imponente de la historia de Netflix, augurando un prolífico futuro para esta franquicia.