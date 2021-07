Todas las pistas sobre el Cocodrilo de Mask Singer 2

El Cocodrilo ha llegado a la Semifinal de ‘Mask Singer’ y, antes de moverse al son de la música sobre el escenario, nos ha contado nuevos datos para investigar un poco más su identidad. ¡Aquí tienes todo lo que nos ha contado!

“No sabéis la de horas que me pego por el río sorteando peligros y, para reponer fuerzas, me doy algún que otro caprichito, ¿vale? Ay… lo de ser el animal más glamuroso de la ciénaga es agotador.

Ya sé que el rollito este de las joyas y los dientes de oro es un poco too much. En verdad, los lujos son todo fachada. Yo, para ser feliz, quiero una moto cerquita del mar, no pido más. Si encima es un día soleado de un mes de verano, ¡la petamos brother!”

¿Quién será nuestro reluciente Cocodrilo?