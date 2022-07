Todo lo que ha pasado en el último capítulo de ‘Inocentes’: No todo es como parece

Todo lo que ha pasado en el último capítulo de ‘Inocentes’: No...

Anil y Esra por fin han tenido su esperada primera cita. Los jóvenes han ido a un restaurante y cuando estaban disfrutando de una rica cena a Anil le ha dado un ataque de locura.

Anil, que llevaba un tiempo sin tomarse la medicación, ha entrado en pánico al ver a una mujer de pelo rizado, mientras Esra no puede ocultar su asombro y miedo por partes iguales.

Intenta calmarlo, pero cree que Han es la única persona que puede hacerlo y decide llamarle.

Tras este triste altercado, ¿le dará una segunda oportunidad a Anil?





Han por fin se ha lanzado a lo que Ceylan llevaba tanto tiempo esperando. ¡Le ha pedido matrimonio! Pero Ceylan le ha contado que es probable que no pueda tener hijos y le ha preguntado a Han si aún está dispuesto a casarse con ella, pero una llamada ha dejado a Han sin responder a esta esperada pregunta.

¿Estará de nuevo huyendo?





Las sorpresas por el cumple de Naci no han hecho más que empezar. Tras su fiesta sorpresa a la que no faltó ni su hija Tomris, Naci no puede creerlo que Safiye le tiene preparado. La joven le lleva a la cosa del bosque que siempre había soñado y le dice que ahora ellos vivirán en ella. ¡Así ha sido el momentazo!





Anil está muy triste tras el desastre de su cita con Esra y encuentra en Han su gran consuelo. El joven, además, se siente muy mal al saber que Han le pidió matrimonio a Ceylan y ella tras preguntarle si realmente quiere casarse con ella, Han saliendo huyendo por su culpa.

Han recibió una llamada de Esra pidiéndole ayuda tras su fuerte ataque de locura y se fue huyendo de allí sin darle unas respuesta clara a Ceylan.

Anil al descubrirlo se siente culpable y le explica todo a Ceylan con el objetivo de que le de a su amigo otra oportunidad.





Han por fin se ha sincerado con Ceylan. El empresario le ha confesado que tiene miedo de no poder lograr su sueño de ser padre y ese miedo le bloquea. Entonces Ceylan llega a la concluisión de que lo mejor es que sean solo amigos para no hacerse más daño. ¿Cómo se tomará Han esta decisión?





