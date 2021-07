Todos los estrenos de Amazon Prime Video en agosto

Amazon Prime Video ha aprovechado su paso por la edición virtual de la Comic-Con de San Diego para anticipar lo que está por venir en otoño, destacando sobre todo ‘La rueda del tiempo‘ y ‘I Know What You Did Last Summer’, pero todavía tiene unas cuantas propuestas que ofrecer antes de que acabe el verano. Apoyándose especialmente en contenido de terceros, la plataforma de streaming ofrecerá algunos de los títulos más destacados del mes.

Lucy Boynton y Kit Harington en ‘Modern Love’

Entre esas ficciones licenciadas se encuentran ‘Cruel Summer‘ y ‘Nine Perfect Strangers‘, producciones originales de Freeform y Hulu que llegan a nuestro país a través de Prime Video. La primera transcurre a lo largo de tres veranos en los que se despliega y desarrolla un misterio adolescente, mientras que la segunda lleva a un grupo de urbanitas a un retiro espiritual liderado por Nicole Kidman, que da vida a un enigmático personaje.

Dentro del terreno de la producción propia, Amazon ofrecerá la segunda temporada de ‘Modern Love‘ que, sirviéndose de su naturaleza antológica, cambia de reparto y de relatos para introducir a intérpretes como Kit Harington, Tobias Menzies, Anna Paquin o Lucy Boynton a su romántico universo. Además, también podremos ver la segunda entrega de la docuserie centrada en Fernando Alonso y viviremos el debut de ‘Entra en escena’, una ficción realizada para TikTok que celebra las historias del colectivo LGTBIQA+.

Estrenos de series

– ‘Preacher’ (Temporada 4 – 5/8)

– ‘Cruel Summer’ (Estreno – 6/8)

– ‘Modern Love’ (Temporada 2 – 13/8)

– ‘Nine Perfect Strangers’ (Estreno – 20/8)

– ‘Fernando’ (Temporada 2 – 27/8)

– ‘Entra en escena’ (Estreno – 28/8)

Estrenos de películas

– «Hasta el horizonte» (1/8)

– «Boss Level» (4/8)

– «Head Above Water» (6/8)

– «El faro» (8/8)

– «Cementerio de animales» (9/8)

– «El parque mágico» (9/8)

– «Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone» (13/8)

– «Evangelion: You Can (Not) Advance» (13/8)

– «Evangelion: You Can (Not) Redo» (13/8)

– «Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time» (13/8)

– «La casa del caracol» (20/8)

– «Cats» (22/8)

– «Las aventuras del doctor Dolittle» (22/8)

– «Pete, The Cat: A Very Groovy Christmas» (27/8)

– «UglyDolls: Extraordinariamente feos» (29/8)