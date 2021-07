Todos los estrenos de HBO España en agosto

A HBO España se le está haciendo largo el verano. Aunque todavía tiene en emisión ‘The White Lotus‘, la oferta de producciones originales no tiene mucho más que ofrecer, sobre todo al haberse reservado el reboot de ‘Gossip Girl‘ de cara a la llegada de HBO Max a nuestro país. Por lo tanto, el mes de agosto no supondrá un dispendio de lanzamientos, aunque los títulos licenciados servirán para poner un parche.

‘Stargirl’ vuelve con su segunda temporada

La escasez a la nos referimos afectará principalmente al terreno de la ficción, ya que el de las docuseries estará bien representado por ‘Emitiendo desde el desierto de Nevada’, que nos lleva a una ciudad desértica, y ‘Obama: Por una América mejor’, que atraviesa la trayectoria personal y profesional del expresidente de Estados Unidos, al mismo tiempo que plantea una reflexión sobre la identidad de su país.

Volviendo a la ficción, nos encontramos con la segunda temporada de ‘Stargirl‘, la serie original de DC Universe que con esta entrega ha dado el salto a la cadena adolescente The CW. Y además, también podremos ver la tercera entrega de ‘Britannia‘ que, tras los retrasos impuestos por la pandemia de coronavirus, finalmente verá la luz a finales de agosto.

Estrenos de series

– ‘Emitiendo desde el desierto de Nevada’ (Docuserie – 3/8)

– ‘Obama: Por una América mejor’ (Docuserie – 4/8)

– ‘Stargirl’ (Temporada 2 – 11/8)

– ‘Campamento mágico’ (Temporada 2 – 13/8)

– ‘Unikitty’ (Temporada 2 – 20/8)

– ‘Britannia’ (Temporada 3 – 24/8)

Estrenos de películas

– «El contable» (1/8)

– «Frankenstein, de Mary Shelley» (1/8)

– «It. Capítulo 2» (3/8)

– «Gandhi» (6/8)

– «Turbo» (6/8)

– «El amor en los tiempos del cólera» (6/8)

– «El secreto de Mary Reilly» (6/8)

– «El hombre más buscado» (6/8)

– «Categoría 5: Ciclogénesis infernal» (6/8)

– «Los fenómenos» (6/8)

– «Las ovejas no pierden el tren» (6/8)

– «¿Quién mató a Bambi?» (6/8)

– «El gordo y el flaco» (6/8)

– «Los juegos del hambre» (7/8)

– «Interstellar» (7/8)

– «Astérix: El secreto de la poción mágica» (7/8)

– «Calle Cloverfield 10» (13/8)

– «Aliados» (13/8)

– «Malavita» (13/8)

– «XP3D» (13/8)

– «El fraude» (13/8)

– «Escuela de rock» (13/8)

– «La oveja Shaun. La película» (20/8)

– «Spirit, el corcel indomable» (20/8)

– «Grease» (20/8)

– «Grease 2» (20/8)

– «Forrest Gump» (20/8)

– «Call Me by Your Name» (20/8)

– «Cosas que perdimos en el fuego» (20/8)

– «Captain Fantastic» (20/8)

– «Underworld: Guerras de sangre» (20/8)

– «Inside» (20/8)

– «Espías desde el cielo» (20/8)

– «25 kilates» (20/8)

– «Amador» (20/8)

– «Silencio roto» (20/8)

– «Persecución al límite» (20/8)

– «La torre oscura» (20/8)

– «Cumbres borrascosas» (20/8)

– «Un traidor como los nuestros» (20/8)

– «Rumbos» (20/8)

– «Blinded by the Lights» (24/8)

– «Jonah Hex» (26/8)

– «Underworld: El despertar» (27/8)

– «Amor en polvo» (27/8)

– «Kills on Wheels» (27/8)

– «Message Man» (27/8)

– «The Pelayos» (27/8)

– «Rendel» (27/8)

– «Scooby-Doo: La máscara del halcón azul» (27/8)