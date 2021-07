Tom Brusse se despide de ‘Supervivientes’ como primer finalista expulsado

La noche del miércoles 21 de julio, ‘Supervivientes 2021‘ celebró la primera parte de su gran final en Telecinco, a cargo de Jorge Javier Vázquez, a la que Tom Brusse y Olga Moreno llegaban como unos de los últimos nominados de la edición. Ambos concursantes quedaron en manos del público, cuyos votos decidieron que Brusse quedaría en quinta posición tras ser eliminado.

Tom Brusse sufre un ataque de ansiedad antes de conocer su expulsión de ‘Supervivientes’

«Me da mucha pena que se acabe, porque llevo riéndome dos días y estoy feliz. No sé lo que me espera fuera, pero lo voy a llevar con una sonrisa siempre», manifestó Moreno, mientras se encontraba en el helicóptero con su compañero. Tiempo después, ambos se encontraron en tierra con Lara Álvarez, con quien se enfrentaban, junto al resto de finalistas, a la posibilidad de poner fin a su aventura junto antes de que concluyera definitivamente la edición. «Es muy duro. Tantos días, tantas emociones… lo hemos pasado mal, bien… no quiero ser expulsado hoy», confesó entonces Brusse, emocionado, después de que Vázquez señalara que «pase lo que pase, ha llegado a la final, han llegado en helicóptero».

«Ahora cada expulsión es una agonía, porque tienen 200.000 euros en juego y los están rozando con los dedos. No querría estar en el lugar de ninguno», opinó el presentador, antes de hablar con un alterado Brusse. Lejos de tratarse de algo pasajero, el marroquí rompió a llorar, mientras Moreno intentaba calmarlo, con la respiración cada vez más alterada, hasta el punto de que incluso Álvarez tuvo que acercarse a ayudarlo. «No me siento bien», confesó el concursante, antes de arrodillarse, incapaz de controlar su respiración. «¿Sabes lo que significa llegar a la final después de todo lo que habéis vivido? En estos momentos entiendo que todos queráis ganar, pero lo importante es llegar como habéis llegado vosotros cinco. Pase lo que pase, sois finalistas de ‘Supervivientes 2021′», intervino entonces Vázquez, tratando de ayudar a que el concursante superase sus nervios, momento en el que el programa dio paso a una pausa publicitaria para que pudiera recuperarse.

«Has sido un concursante maravilloso»

«Tenemos un servicio médico fantástico. Tom, normal, está con unos nervios que trata de contener, pero ya está entero», comunicó Álvarez, al retomar la conexión con el parking de Mediaset, momento en el que Vázquez anunció por fin que Moreno era la concursante salvada por la audiencia, lo que dejaba a Brusse fuera del reality en su penúltima entrega. «Has hecho un concurso extraordinario, has sido un concursante maravilloso. Todo el equipo te quiere agradecer cómo te has entregado, has estado continuamente a favor del programa«, alabó Vázquez, despertando de nuevo las lágrimas de Brusse, de quien también destacó que «nos lo has puesto muy fácil», al igual que lo definió como «uno de los grandes aciertos de esta edición», antes de recibirlo en plató.