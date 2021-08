Tom Brusse se pronuncia sobre Sandra Pica: «No voy a volver con ella»

Después de varias semanas de rumores, Tom Brusse ha reaparecido en ‘El programa del verano‘ para repasar su rendimiento como concursante en ‘Supervivientes 2021‘ y dejar claro en qué punto se encuentra su relación con Sandra Pica, tras haber sido pillados comiendo juntos en un centro comercial. Ella había desmentido que se tratara de un montaje, y ahora es el turno de hablar de Brusse.

Tom Brusse y Sandra Pica

Tom Brusse ha querido hablar de la visita de Sandra Pica durante su paso por Honduras. «Cuando ella vino yo estaba un poco descolocado. Estaba perdido porque no ha sido clara conmigo, ella me dejó las puertas abiertas», ha contado en directo. Además, el exconcursante ha asegurado que su exnovia le dijo que a la vuelta del reality estaría esperándolo y así poder demostrarle que había cambiado.

Aunque se ha barajado la posibilidad de una reconciliación entre ambos, el exsuperviviente se ha mostrado tajante en la decisión que ha tomado: «Yo no voy a volver, lo tengo más que claro. No me ha gustado lo que ha hecho. Hemos hablado y teníamos en mente volver, pero es imposible y yo ahora no quiero nada con ella», ha expresado Brusse muy dolido. De hecho, ha revelado que el día que se vieron en el centro comercial sufrió un ataque de ansiedad.

Su actual relación con Melyssa

Otro tema por el que le han preguntado los colaboradores del programa ha sido su actual relación con Melyssa Pinto y si dejaba la puerta abierta a retomar la relación que mantuvieron años atrás: «Tenemos una amistad. A ver, nunca digas nunca pero no«. Además, confesaba que al volver de ‘Supervivientes’ reflexionó sobre la relación que tuvo con la influencer : «La cagué, porque dejé a una persona maravillosa por una que me ha hecho bastante daño».