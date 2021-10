Tomris sorprende a Naci con una visita en el hotel: “¿Puedo quedarme a vivir contigo?”

La decisión de Naci de hospedarse en el hotel y abandonar a su hija, es algo que la pequeña no ha conseguido comprender. No encuentra respuestas a todas las preguntas y cree que su padre no la quiere.

A pesar de que Tomris vive con Gülru, la ex mujer de Naci, la pequeña echa mucho de menos la presencia de la figura paterna en la casa y quiere que vuelva junto a ella.





Por eso, Naci se sorprende con una visita inesperada de Tomris, que se presenta en la puerta de su habitación del hotel donde se aloja. La hija del profesor está dispuesta a quedarse a vivir en aquel lugar si su padre no quiere volver a casa.

Naci se topa con un dilema moral al ver a su hija hundida: “¿Puedo quedarme a vivir contigo?”. Pero un pequeño despiste hace que Tomris desaparezca de la habitación. ¿A dónde ha ido?