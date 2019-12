Toñi Prieto da el salto y tendrá su propio programa de entrevistas con famosos en TVE

Tras muchos años detrás de las cámaras e innumerables peticiones por parte de sus fans, Toñi Prieto da por fin el salto y presentará un programa en TVE. Su carisma y desenvoltura ante los medios le han valido su propio espacio con famosos bajo el título ‘Toñi tiene un programa’, que se aproximará más al género del docurreality que al de las entrevistas tradicionales. Su estreno está previsto a lo largo de 2020.

En la primera temporada producida de forma exclusiva por el ente público para La 1 y Playz, Prieto planea recorrer toda España acompañada por rostros populares para conocer las costumbres de ayer y hoy. «Lo mismo me ato una faltriquera extremeña para bailar en las fiestas regionales con Máximo Huerta que me pongo macarrónica y me lanzo a una Batalla de Gallos con Arkano en Carabanchel», expresa la Directora de Entretenimiento visiblemente ilusionada.

Toñi Prieto y Barei

Consciente de lo inusual de haber tomado esta decisión, uno de los objetivos de Toñi es acercar al espectador la manera de trabajar en las entrañas televisivas para que así se pueda entender por qué en ocasiones toma ciertas decisiones. Por ello, afirma que le encantaría invitar a su programa a otros altos cargos de cadenas y productoras como Sonia Martínez, Tinet Rubira o el propio Paolo Vasile. «Desde aquí le lanzo una propuesta espontánea para que me enseñe Roma de primera mano», dice, antes de que le recuerden que las primeras ocho entregas se centrarán en nuestro país. «Yo es que ya pienso en futuras temporadas«, se excusa sonriente.

Descarta, eso sí, que ‘Toñi tiene un programa’, del que ella misma grabará la sintonía, dedique uno de sus episodios de forma exclusiva a Eurovisión, festival que le ha traído más de un quebradero de cabeza en los últimos años. «No me importaría invitar a algún representante, con Barei me encantaría bañarme entre tiburones, pero no habrá un especial temático sobre Eurovisión«, afirma. Igualmente declina pronunciarse sobre los rumores que apuntan a un encuentro con 100 eurofans elegidos por sorteo para fletar la carroza de RTVE del próximo Orgullo LGBT+ de Madrid.

Sostenible y digital

RTVE es sabedora de su necesidad de encontrar nuevos formatos de entretenimiento y confían plenamente para ello en una profesional de sobra conocida a nivel interno. Prieto se perfila como el rostro de cadena estrella de 2020 y su salto ante la cámara servirá para que los espectadores conozcan su lado más humano y las anécdotas más inusitadas de su vida, a lo largo de la cual se ha cruzado y entablado amistad con personalidades como Isabel Pantoja, Eva Santolaria o la Reina Sofía.

En el ente público el proyecto ha sido recibido con ilusión, ya que será una producción íntegra de RTVE sin otras productoras externas. La directora, que mantendrá su cargo en su debut televisivo, reconoce que haber coincidido con Melani García en Eurovisión Junior 2019 le ha dejado huella y por ello se propone hacer del rodaje de ‘Toñi tiene un programa’ una experiencia sostenible. «Yo misma iré en bicicleta a las grabaciones», desvela, sin concretar si será ella la que pedalee. Del mismo modo, el programa tendrá una ventana en Playz y la propia Prieto compartirá Stories de su día a día en el perfil de Instagram de la plataforma.