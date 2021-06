Toni, undécimo aspirante expulsado de ‘Masterchef 9’

El martes 22 de junio, ‘MasterChef 9‘ emitió su décima entrega en La 1, en la que los aspirantes recibieron la visita de Santiago Segura, aspirante de ‘MasterChef Celebrity‘, junto a sus hijas Calma y Sirena, además de los foodies con miles de seguidores en las redes Laura Pons, María Albero y Álex de la Rosa, entre otros. Además, también despidieron a los deportistas olímpicos españoles antes de que comience la cita de Tokio 2021, entre los que se encontraban Saúl Craviotto y Mireia Belmonte, antes de cerrar la noche con la visita de Iván Surinder, chef especializado en gastronomía india. Una recta final que concluyó con la expulsión de Toni, tras una prueba eliminatoria que consistía en cocinar en duelos de dos en dos.

Los aspirantes de ‘Masterchef 9’ en la prueba de exteriores

La noche arrancó con un reto que llevaba consigo un suculento premio para el mejor aspirante: el preciado delantal dorado que concede la inmunidad. Para conseguirlo, los concursantes debían reproducir los platos de los chefs con más seguidores, entre los que figuraban Gordon Ramsay, Jamie Oliver o el propio Jordi Cruz, en los que debían integrar aceite de oliva virgen extra con una técnica de alta cocina. Tras el cocinado, una afortunada María era la elegida por los invitados para llevarse el valioso delantal que le garantizaba permanecer una semana más en el talent, al que se sumaba también la publicación de su receta en el libro del programa.

Ya en la prueba de exteriores, los aspirantes tuvieron que elaborar un menú diseñado Craviotto y Belmonte, que debían servir a setenta deportistas que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Para ello, María estuvo a cargo de los dos grupos que competían, como capitana: Toni, Arnau y Meri formaron un primer equipo, mientras que Fran, Jose y Ofelia integraban el segundo. El importante papel de castellano-manchega le pasó factura entre tensiones y confusiones que los jueces no dudaron en señalar. «Te has llevado la medalla de oro del escurrimiento, con órdenes generales porque no sabías cómo abordar el menú», valoró Cruz, ante lo que la propia María hacía autocrítica. «Me he visto perdida y no ha sido una buena capitanía», reconoció la aspirante, quien por ello fue enviada a la prueba de eliminación, aunque no podría ser expulsada. Un reto en el que la capitana competiría con Toni, Arnau y Meri, quienes se llevaron los temidos delantales negros por presentar unos platos «muy justos» y un postre «imperdonable», mientras que José fue coronado como el mejor aspirante de la prueba.

«Tengo el corazón roto»

Arnau y Toni en ‘Masterchef’, antes de conocer la expulsión del mallorquín

De vuelta en las cocinas, los tres delantales negro se enfrentaron en los famosos «duelos», en los que debían cocinar enfrentándose de dos en dos. Como vencedor de la prueba de exteriores, José tuvo que escoger al primer duelista, Meri, que tras ver los ingredientes ocultos bajo una campana, escogió defender su permanencia frente a María, quien fue la primera salvada. Ante su derrota, Meri eligió a Toni como su segundo duelista, en un cocinado en el que debían preparar un curry de pollo que salvó a la catalana de la expulsión, después de que su compañero cometiera algún que otro fallo durante la elaboración de su plato.

La prueba dejó así un reñido duelo final entre Arnau y Toni, quienes debían preparar un fumet de gambas: al primero le faltó potenciar el sabor, mientras que al segundo le quedó un sabor quemado que aseguró su posterior expulsión. «No ha sido en la posición que queríamos, lo queríamos más adelante, pero ha sido un duelo bonito», valoró Arnau, quien confesó que «Toni era el rival que me tenía que batir» antes de reunirse con sus compañeros. «Creo que Arnau ha sido mejor. Felicito a mi compañero y asumo mi fallo», valoró por su parte el expulsado, antes de admitir que «tengo el corazón roto». «Quería esa chaquetilla, quería llegar lejos, pero no me queda otra. Tengo que afrontar la realidad y es que estoy fuera», admitió el mallorquín, tras lo cual hizo un balance muy positivo de la experiencia y apostó por la victoria de Arnau.