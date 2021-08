Tráiler de ‘DOC’, el drama médico italiano basado en hechos reales que llega a Telecinco

La vida del doctor Andrea Fanti aterriza en la parrilla del canal de Mediaset el 2 de agosto de 2021.

‘DOC‘ es una serie de televisión italiana que se estrenó en Rai 1 el 26 de marzo de 2020. No obstante, esta ficción llega a España y a la televisión en abierto de la mano de Telecinco el 2 de agosto de 2021, a pesar de que AXN ya tiene sus derechos en el terreno de pago. La historia del protagonista está basada en hechos reales, más concretamente en la historia de Pierdante Piccioni, un médico y escritor que sufrió un accidente automovilístico y al despertarse del coma se dio cuenta de que el último recuerdo que tenía era de hace doce años. En el caso de ‘DOC’, el doctor de esta historia se llama Andrea Fanti, un prodigioso médico interpretado por Luca Argentero.

En el tráiler, es posible ver cómo Fanti es amenazado por un hombre y acaba siendo disparado en la cabeza, siendo esa la causa de su pérdida de memoria. Además de no recordar la última etapa de su vida, Andrea deberá lidiar con sus conflictos personales, descubriendo que la que él cree que es su mujer, ya no lo es porque se separaron en el tramo de elipsis de sus recuerdos. «Ya no sé quién soy, ya no volveré a ser el que era«, sentencia el personaje del actor italiano en el avance. Respecto al ámbito más técnico, cabe destacar que la serie está producida por Lux Vide y Rai Fiction y su primera temporada tiene dieciséis episodios.