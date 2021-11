Tráiler de la sexta y última temporada de ‘This Is Us’

NBC arrancará la emisión de la entrega final de ‘This Is Us’ el martes 4 de enero de 2022.

‘This Is Us‘ llega a su fin con la que será su sexta y última temporada. NBC ha anunciado que los nuevos capítulos se estrenarán a partir del 4 de enero de 2022 en Estados Unidos. No obstante, aún se desconoce cuándo estará disponible en España. Los espectadores locales, que han podido disfrutar de ella tanto en TVE como Fox Life, pueden recordar lo que ocurrió en las cinco temporadas anteriores en Amazon Prime Video.

La ficción de Dan Fogelman sufrió inconvenientes para terminar la quinta temporada debido a la crisis del coronavirus. Sin embargo, tras mucho esfuerzo, consiguieron terminarla. El último capítulo de esta temporada número 5 dejó muchas dudas y muy pocas respuestas al respecto. En el tráiler de su temporada final, Rebecca se lamenta sobre su alzhéimer: «No sé cuánto tiempo me queda antes de que las cosas se pongan peor, por lo que quiero asegurarme de recordar cada detalle«.

Además, en esta sexta temporada tendrán que resolverse otras tramas, como el divorcio de Toby y Kate y la cancelación de la boda de Kevin y Madison tras descubrir su embarazo. Estas serán, entre otras, las líneas argumentales que articularán la última tanda de episodios del aclamado drama de NBC.