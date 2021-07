Tráiler de la tercera temporada de ‘Roswell, New Mexico’

La serie de ciencia ficción es una adaptación de los libros de «Roswell High» de Melina Metz.

La tercera temporada de ‘Roswell, New Mexico‘ está a la vuelta de la esquina. La popular serie de ciencia ficción de The CW llega el próximo 26 de julio al canal estadounidense. Una temporada muy esperada para todos sus seguidores, que no han podido disfrutar en más de un año de nuevos episodios del drama extraterrestre.

La serie de ciencia ficción es una adaptación de los libros de «Roswell High» de Melina Metz. Su primera temporada se estrenó el 15 de enero de 2019 y en 2020 fue renovada por una tercera temporada, que se vio interrumpida por la crisis sanitaria del covid-19. Durante la tercera temporada se espera descubrir más sobre el misterioso señor Jones y su parecido con Max.

Se espera que la tercera temporada profundice en el destino de Max, además del futuro de Michael e Isobel. La creadora de la serie, Carina Adly Mackenzie , sorprendió a sus seguidores con una inesperada confesión sobre la trama: Forrest será esencial para el viaje de Alex, por lo que podría tener una nueva historia de amor entre un ser humano y un extraterrestre. Los alienígenas de Roswell y sus aliados deberán trabajar juntos para hacer frente a la amenaza de un familiar.