TVE pide perdón por los comentarios de Maialen sobre la tauromaquia en ‘OT 2020’: ‘Lo lamentamos’

La televisión pública de nuestro país da voz a las quejas y sugerencias de los espectadores en ‘RTVE responde‘, un formato mensual presentado por Ángel Nodal, el llamado «Defensor de la audiencia». En la entrega emitida este domingo 23 de febrero se ha querido dar respuesta a varios aficionados a la tauromaquia que se han mostrado «ofendidos» después de unas palabras sobre ellos que Maialen dijo en la Academia de ‘OT 2020‘. El tono y el contenido de lo que dijo no gustó demasiado a varios espectadores, por ello la Corporación ha decidido responder públicamente y dar explicaciones.

Maialen en ‘OT 2020’

Nodal ha explicado que a la cadena pública le han llegado «más de 300 quejas de personas individuales y de la Fundación del Toro de Lidia» y para ejemplificar esa corriente de opinión se ha contado con el testimonio de Marcos Sanchidrián, un aficionado a la tauromaquia que se sintió ofendido por los comentarios: «Maialen ha llamado nazis, psicópatas (…) y otras barbaridades a los seguidores del mundo de la tauromaquia. Me gustaría recordarle que la tauromaquia está protegida por la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, que la considera Patrimonio Cultural de nuestro país. Ella también habla de lo que le cuesta a su bolsillo (…) me gustaría recordarle que en los Presupuestos Generales del Estado solo se destina una partida de 65.000 euros a la tauromaquia, a diferencia de otras artes como el cine a la que se le destina millones (…) nosotros no preguntamos cuánto cuesta ‘OT’, pero lo único que exigimos es libertad, que se nos trate como a cualquier otro colectivo. No quiero imaginar qué pasaría si estos insultos fuesen a otros tipos de colectivos«.

Toñi Prieto, responsable de entretenimiento, ha afirmado que lo que dijo Maialen «fueron opiniones personales que se realizaron de forma espontánea en la emisión en Youtube del programa. Opiniones que no compartimos«. Por su parte, el «defensor de la audiencia» ha afirmado en nombre de la Corporación que «lamentamos los insultos a los aficionados a los toros. Aunque no se trata de un programa de opinión (…) en cualquier espacio de Televisión Española sus participantes están sujetos a normas y manuales que regulan el funcionamiento de todos (…) y respecto a la libertad de expresión, en nuestro Libro de Estilo no se ampara el uso de este tipo de expresiones (…) esperemos que de ahora en adelante esto se tenga en cuenta».

Las palabras de Maialen

Estas críticas llegan después de que en una conversación en el comedor de la Academia, Maialen se mostraba contraria al mundo de la tauromaquia. Ella considera que a los toros se les puede sacrificar «poniéndoles una inyección, para que el animal no sufra, no metiéndoles en una plaza haciéndole pasar un estrés del copón clavándoles banderillas por la espalda«. Esta tiene claro que las personas que siguen este festejo son «un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonados (…) es muy nazi. Hay que ser muy psicópata». Una opinión que compartió Javy, que se encontraba charlando con la chica y que afirmó que para él, la tauromaquia «es la vergüenza de la cultura española».