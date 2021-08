Un joven demanda a Sofía Suescun y su hermano Cristian por un delito de odio

El verano está llegando a su final con una mala noticia para los hermanos Suescun: Sofía y Cristian han sido demandados por un joven, alegando que se ha cometido un presunto delito de odio contra su persona. Todo radica en el momento en que Jesús solicitó los servicios sexuales del exconcursante de ‘La casa fuerte‘, cuando no hubo un acuerdo económico.

Sofía y Cristian Suescun

Fue el sábado 21 de agosto cuando ‘Socialité‘ daba a conocer los hechos: «Cristian me dijo que por 1.000 euros no«, sentenció el demandante. Pese a que existieron varias conversaciones previas entre ambos, los insultos comenzaron a enviarse, presuntamente, después de que Jesús se negase a pagar los 10.000 euros que Cristian le pedía a cambio del encuentro en cuestión.

«He denunciado a Sofía por discriminarme, por homofobia. Cristian es cómplice», aseveró el joven. «Los mensajes los he recibido del movil de Cristian, pero sé que es Sofía», asegura justo después. Entre los términos con los que se habrían referido a él se encuentra «maricón» y, además, asegura que estarían riéndose de él. ¿Cómo reaccionará Maite Galdeano ante este suceso?

La reacción de Nuria Marín

Segundos después, Nuria Marín reaccionaba condenando los «mensajes homófobos», pero no pedió la oportunidad de compartir sus impresiones: «Mi sensación es que esta persona estaba provocando para que hablásemos de él», sentenció. No obstante, el programa de La fábrica de la tele no ha confirmado que la denuncia haya sido admitida a trámite.