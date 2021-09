Un participante de ‘First Dates’ presume de pene: «Los condones XL no me valen de ancho»

Parece que por el restaurante de ‘First Dates‘ ya hemos visto pasar de todo, pero cada noche nos demuestran que todavía hay muchos participantes por descubrir, como es el caso de Víctor. Este joven de 23 años, vestido con una chaqueta de cuero y una camiseta negra con esqueletos, llamó muchísimo la atención ya desde su llegada, contando a Carlos Sobera que hace prácticas energéticas y budistas, y que incluso ha llegado a conocer a Dios. Pero esto no era nada para lo que estaba por llegar instantes después.

Lucía, de la misma edad que él, sería su cita esa noche tan especial. El tema del sexo no tardaría en salir, en parte porque Víctor tenía muchas ganas de hablar sobre ese asunto. «¿Oral, vaginal o anal? ¿O las tres? ¿O cuál más?», le preguntó a la chica que acababa de conocer y que, por suerte, también era abierta y no se cortaba demasiado a la hora de responder. Realmente lo que quería él era contar sus gustos más que saber los de ella, por lo que, acto seguido, explicó: «El anal lo he probado por lo que tengo de miembro no cabe».

Aquí no se iba a quedar el tema, pues Víctor tenía muchas ganas de hablar del grosor de su pene. «La primera vez que fui a una farmacia a comprar condones dije: ‘la talla más grande que tengáis’. Me dijeron que XL, y les dije que no, que más grande que eso, pero me dijeron que no«, contó, para luego seguir en los totales a cámara con lo mismo: «A mí por ejemplo de largo, sí que me vale. Lo que no me vale es de ancho».

El denominador común de sus relaciones: las enfermedades psiquiátricas

Durante su charla inicial con Sobera, Víctor le contaba al presentador haber tenido seis relaciones hasta la fecha. «El denominador es que todas tenían dificultades mentales», matizando que se refiere a «enfermedades psiquiátricas». Esto parece se lo que le seduce a él, pues dijo que «de la primera, por ejemplo, me atrajo mucho a nivel sexual. El primer fin de semana echamos 20 polvos«. Lo que está claro es que el sexo es algo muy importante para el participante.