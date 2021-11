Un youtuber se gasta dos millones de dólares en hacer realidad ‘El juego del calamar’

‘El juego del calamar‘ sigue creando tendencia. La serie surcoreana se ha convertido en la nueva inspiración de MrBeast. El youtuber se ha propuesto recrear el temible juego de la serie, una tarea que no le está resultando nada sencilla. El influencer ha mostrado en sus redes cómo evoluciona la construcción de los icónicos escenarios. Además, cuenta con un esfuerzo añadido, ya que, no utiliza efectos especiales como en la ficción, sino que los recrea de forma realista.

El estadounidense aseguró que iba a crear un concurso basado en la exitosa serie, lo que sorprendió y enloqueció a sus seguidores. 465 personas concursarán para hacerse con el suculento premio de 456.000 dólares. El espeluznante experimento se convertirá en realidad, aunque, obviamente, con un final menos trágico. La gran apuesta del americano le habría costado la friolera cifra de 2 millones de dólares debido al espectacular montaje y puesta en escena.

Los escenarios ficticios de la producción de Netflix están siendo recreados con todo lujo de detalles, lo que otorgará un gran realismo al concurso. Además, los participantes podrán experimentar en primera persona la sensación de estar dentro del juego. En las primeras imágenes se puede ver el característico patio de colegio y un laberinto de casas, donde tuvo lugar la trágica prueba de las canicas.

Recreating Squid Games is costing more then I thought it would but i’m in to deep to stop now lol pic.twitter.com/Z196lyz4Ig

— MrBeast (@MrBeast) November 7, 2021