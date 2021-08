Una fotografía de Kiko Hernández aviva el conflicto entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio

Cuando parecía que los problemas entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio ya se habían solucionado, tía y sobrina vuelven a pasar por una mala racha, en esta ocasión con Kiko Hernández de por medio. La hija de María Teresa Campos está dispuesta a mantener una relación cordial con el colaborador de ‘Sálvame‘, algo que no sienta nada bien a Rubio, quien no comprende cómo, después de todo lo que le ha hecho sufrir, le tiende la mano.

Las tertulianas de ‘Viva la vida‘ ya llevan dos programas discutiendo al respecto de esto, pero el último hecho que ha avivado el enfrentamiento ha sido una fotografía del tercero en discordia. Hernández ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen junto a María Teresa Campos y Belén Rodríguez después de acudir a casa de la primera a comer, lo que no ha sentado bien a la hija de Terelu Campos.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego, enfrentadas por Kiko Hernández

«Él puede hacer lo que quiera y mi abuela es libre de invitar a su casa a quien quiera. Yo no estoy de acuerdo, pero también porque si mi abuela hubiera visto muchas cosas, no lo habría invitado a comer«, aseguraba Alejandra Rubio, quien comentaba que su abuela no había visto todo lo que el de ‘Sálvame’ había dicho de ellas, ya que, si no, no hubiera sido invitado. «Conozco a mi abuela y si alguien habla mal de mí, no entra en su casa, como es normal».

La declaración de Rubio no gustaba nada a su tía, quien se molestaba al entender que su sobrina estaba diciendo que ella no conocía a su madre. «Sé desde hace tres días que Kiko Hernández iba a ir a casa de mi madre. Si yo no hubiera estado trabajando, mi madre me había dicho que fuera. Por sistema en mi vida, no cuestiono lo que hace nadie de mi familia, ni a quién invita mi hermana o mi madre porque no tengo ningún derecho a cuestionarlas. Lo único que pido es que no se me cuestione a mí, pero públicamente siempre se me cuestiona a mí», zanjaba.

Alejandra Rubio no comprende la actitud de su tía

«Para mí sí ha humillado a Carmen. Si ella no lo quiere ver así y ella es feliz, yo lo voy a respetar, no voy a seguir defendiendo a alguien que no quiere ver cosas que a mí me harían daño«, se sinceraba Alejandra Rubio al principio de la entrevista, cuando comentaba las imágenes en las que Kiko Hernández se deshacía en halagos con Borrego. «Una tregua no es no me importa lo que has dicho […], sino vamos a ir para adelante y a llevarnos bien», explicaba la implicada.