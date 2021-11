Una gala apoteósica en ‘Tu cara me suena’: Nia y su Lil Nas X superan al quejío de Agoney

Una gala apoteósica en ‘Tu cara me suena’: Nia y su Lil...

La novena edición de ‘Tu cara me suena’ ha empezado muy fuerte e igualada por la parte de arriba. En la primera gala, la votación del público tuvo que desempatar ante la igualdad de Rasel y María Peláe en lo alto de la clasificación.





Y esta segunda gala prometía la misma igualdad e intensidad entre sus concursantes. Esta vez ha sido Rasel, el ganador de la primera gala de ‘Tu cara me suena’, el que ha protagonizado la primera actuación de la noche poniéndose en la piel de Dani Martín para contar ‘La Mentira’.

David Fernández ha llegado con ganas de superar la mala nota que tuvo en la primera gala y ha interpretado su particular versión de ‘Live is life’ de OPUS. El comediante ha dejado a todos los miembros del jurado, para bien o para mal, con la boca abierta. ¡Ver para creer!

Lydia Bosch ha sido la encargada de estrenar en esta temporada el ‘Original y copia’, en el que canta codo con codo con el artista a imitar. Y, en esta ocasión, la suerte le ha deparado cantar con la exconcursante Beatriz Luengo y su ‘Hawái girl’.

Los Morancos se han atrevido con el dúo italiano Ricchi e Poveri para cantar ‘Me enamoro de ti’. Los hermanos Cadaval lo han dado todo sobre el escenario y han sido recompensados con un atronador aplauso del público.

María Peláe se ha transformado en Miley Cyrus para interpretar ‘Midnight sky’, una actuación en la que ha explotado su faceta rockera y que ha gustado tanto al jurado como al público. ¡Menudo espectáculo!

Eva Soriano se ha armado de valor para rendir un sincero homenaje a Georgie Dann y su ‘Paloma blanca‘. La concursante ha llenado el plató de alegría e ilusión, ¡y hasta se ha traído sus propias palomas blancas!

Agoney se ha confirmado como uno de los grandes artistas de esta edición con su actuación de Pitingo y su ‘Lucha por su dinero’. La imitación ha requerido un gran esfuerzo del concursante para poder recrear la particular voz del artista andaluz. ¡Pedazo de actuación se ha marcado Agoney!





Loles León ha generado las risas en el plató con su imitación de Cecilia y su tema ‘Mi querida España’. La actriz se ha recorrido en barca el escenario, aunque ha sufrido un pequeño percance que ha desatado las carcajadas del público y del jurado. ¿Qué le habrá pasado?

Aunque parecía difícil superar lo hecho en la primera gala, Nia Correia se ha superado con su brutal imitación de Lil Nas X y su ‘Montero (Call me by your name)’. La concursante se ha convertido en un dios egipcio y ha derrochado talento por los poros. ¡Menuda imitación!





Por último pero no menos importante, la gala se ha cerrado con la actuación de Jaime Nava, el invitado de la noche. El exdeportista se ha puesto en la piel de Charles Aznavour con ‘For me… Formidable’. Lo ha hecho tan bien que los miembros del jurado y los concursantes se han unido en una melé para pedir que Jaime Nava esté en la décima edición de ‘Tu cara me suena’.

Tras las actuaciones ha llegado la hora de votar y, de nuevo, ha habido un empate en lo alto de la clasificación. En esta ocasión, Agoney y Nia han empatado a puntos, pero Nia se ha llevado la victoria por recibir más votos por parte del público. ¡Qué calidad!





¿Hay ganas de la tercera gala? ¡El pulsador ya ha repartido las próximas imitaciones!