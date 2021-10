Vanesa Romero: «Estoy fuera de ‘MasterChef’, de momento. No se puede decir pero hay más»

La actriz cuenta cómo ha vivido su paso por el concurso tras conocerse que es la tercera expulsada de la edición.

Las cocinas de ‘MasterChef Celebrity 6‘ se despidieron en la tercera gala de Vanesa Romero, quien no ha tenido mucha suerte con el pescado. Después de contar que su familia se dedica a estos animales, la actriz ha demostrado que no es lo suyo y, aunque lo haya intentado y no haya tirado la toalla, ha acabado saliendo del concurso. Pero no está todo perdido, porque aún hay posibilidades de repesca.

