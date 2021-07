Verónica Sánchez (‘Sky Rojo 2’): «Aunque ellas decidan vengarse, siguen siendo las víctimas»

Coral se ha dado cuenta de que es prácticamente inmortal, pues por muy en peligro que esté, siempre logra salir adelante. Ahora es más autodestructiva, más fuerte y más valiente. Se atreve con todo y no tiene miedo ni a Romeo ni a nadie. Hablamos con Verónica Sánchez sobre la segunda temporada de ‘Sky Rojo‘ en la que ellas son ahora las cazadoras y ellos, su presa y que nos cuente cómo ha sido grabar tantas escenas de acción.

Verónica Sánchez, en la segunda temporada de ‘Sky Rojo’

La primera temporada acababa con el triunfo de las chicas, pero evidentemente no acaba así la cosa. De hecho, ahora tu personaje dice: «Lo que yo creía que era el final, en realidad era el principio». ¿Cómo arranca esta segunda temporada?

Arranca en continuidad directa con el final de la temporada 1. No hay paso de tiempo. Hemos dejado a Wendy herida, a Moisés en una zanja con su coche, a Romeo y Coral encerrados en el despacho… Hay que prepararse para lo que es ‘Sky Rojo’: no te va a dar tregua. Comienzas conteniendo la respiración y vas a estar así hasta el final del capítulo. Es muy potente esta temporada.

Supongo que el peligro seguirá para todos. ¿Quiénes van a ser más ahora víctimas y quiénes verdugos, las chicas o los chicos?

Las víctimas seguirán siendo ellas porque son ellas las que han sido explotadas sexualmente para el beneficio económico de los protagonistas masculinos. Otra cosa es que en esta temporada ellas decidan vengarse en vez de huir. Pero eso no cambia los roles. Ellas siguen siendo las víctimas y ellos los verdugos.

Coral, Wendy y Gina ahora se conocen más… ha ayudado el hecho de que Verónica, Lili y Yany también se conozcan más? ¿Ayuda esa confianza a crear un mayor vínculo entre personajes?

Siempre que comienza una serie o una película se pone en marcha una maquinaria donde cada uno, con su trabajo, es una pieza más de un precioso engranaje. A medida que avanza el proyecto, ese engranaje está más engrasado, más afinado… Todo funciona mejor cuando se establecen relaciones personales y de confianza en el trabajo.

¿Ha dado tranquilidad tener ya la segunda temporada grabada cuando veíais la reacción de los espectadores viendo la primera? Lo digo por el hecho de que no perjudicaría en absoluto vuestro trabajo en la 2.

A mí me gusta haber grabado ambas a la vez porque son parte de la misma historia, de la misma línea temporal. Sería difícil retomar, meses más tarde, la energía donde la dejamos porque, como te dije antes, no hay paso de tiempo.

Coral (Verónica Sánchez), en la segunda temporada de ‘Sky Rojo’

¿Cómo vivías (y cómo preparabas) las escenas de Coral drogada? En el 2×01 estás espectacular.

Muchísimas gracias. La verdad es que Coral está aturdida y drogada la mayor parte de la serie porque es la única salida que conoce para soportar una realidad terrible. Eso era muy demandante a nivel físico, también a nivel energético, pero, al mismo tiempo, es una de las características que me apasionan del personaje porque me permite jugar como intérprete. Cualquier locura que se me ocurra para Coral es viable porque ella no sigue una línea lógica de acción o pensamiento, todo depende de qué droga o cuánto alcohol haya ingerido. Suelo ayudarme de música para conseguir diferentes estados.

¿Cómo ha sido el rodaje en cuanto a los flashbacks y presente? ¿Se ha rodado todo el presente junto y todos los flashbacks juntos?

¡No, qué va! Rodábamos todo a la vez. Las exigencias de producción en una serie así son muy complejas. Muchos exteriores que dependen de permisos, clima, etc. Hemos tenido que adaptarnos a todo tipo de dificultades.

Supongo que el rodaje fue agotador por las escenas de acción, ¿cuál ha sido la escena más dura, sobre todo en la segunda temporada?

‘Sky Rojo’ es una serie dura, demandante a todos los niveles. Las secuencias de acción no siempre eran las más extenuantes, a veces no tenías que correr pero acababas hecha polvo porque a nivel emocional sí que era una paliza. Por no revelar demasiado, el capítulo 1 fue agotador para todos, como podrás imaginar. La fiesta de Coral dentro del club, totalmente fuera de sí, o las chicas en la cabaña heridas y siendo atacadas nos dejaron agotadas. Rodar varios días encerradas dentro de un coche también lo fue. ¡No hay tregua en ‘Sky Rojo’!

Como ya hemos dicho, la 1 y la 2 se grabaron seguidas, pero antes de ver este final… ¿hay posibilidad de una tercera temporada?

Me gusta pensar que sí. Estos personajes dan para mucho y a todos nos apetece llevarlos cada vez más al extremo.

¿Cómo vivisteis las críticas que decían que la serie era una coartada para el machismo y la violencia y qué responderías?

Bueno, ‘Sky Rojo’ es una serie bastante extrema y, obviamente, se corren riesgos con un proyecto así. No le va a gustar a todo el mundo, y tampoco es necesario, pero creo que se ha entendido, que es lo importante. Algunas críticas dicen que las mujeres están más sexualizadas que los hombres en esta serie o que las secuencias de sexo (violaciones) son humillantes para ellas y no así para ellos. Por supuesto. Es que es eso exactamente lo que estamos denunciando. Ellas están sexualizadas porque están obligadas por su proxeneta y ellas son humilladas porque hay tíos que pagan por eso y piensan que su dinero blanquea un acto abyecto.

Creo que la serie contiene una denuncia clara y, al mismo tiempo, tiene vocación de entretenimiento. Elegir contar una historia así no es banalizar el tema: es querer que tu mensaje llegue a mucha gente gracias la acción y la comedia que, a priori, son géneros más masivos. Y, sobre todo, es un ejercicio de imaginación y de libertad creativa. Pensar que, dependiendo del tema a tratar, estás obligado a hacerlo en un género cinematográfico concreto es tremendamente conservador y empobrecedor. Insisto: puede no gustarte la serie pero cualquiera que la haya visto hasta el final sabe que hay una posición clara contra la explotación sexual de las mujeres.