‘Vivir sin permiso’: Un sangriento atentado y el secreto de Nemo al descubierto, claves del 2×02

Esta segunda temporada de ‘Vivir sin permiso‘ va a venir absolutamente marcada por la venganza de Mario Mendoza y la jueza Cambeiro hacia Nemo Bandeira. Ambos tienen muchas razones para querer terminar con el que era líder de Oeste; tienen claro que quieren terminar con él para siempre, verlo entre rejas hasta el final de sus días y por ello han iniciado ya un plan que empezó a tener resultados en el segundo episodio de la segunda temporada, emitido este lunes 20 de enero en el prime time de Telecinco.

‘Vivir sin permiso’ (2×02)

De esta forma, el plan de venganza hacia el líder de la familia Bandeira que han trazado ambos tiene un objetivo principal: eliminar a todos sus apoyos, conseguir que Nemo se quede completamente solo, sin ayuda de nadie. Y precisamente, es lo que ambos hicieron deteniendo a Chon, la mujer de este. Ella pasó una noche en el calabozo de la cárcel de Oeste, acusada de colaborar con su marido en sus turbios negocios. La policía le dejó claro al personaje encarnado por Pilar Castro que tienen las pruebas suficientes como para acabar con ella, por ello le propusieron un trato: aliarse a ellos para terminar para siempre con su marido.

Chon no acepta el trato de la policía

Parecía sin duda la opción perfecta y es que así ella lograba salvarse y terminaba con uno de sus grandes martirios: Nemo. Pero no, la jueza Cambeiro no logró su objetivo y es que Chon optó por no apoyarla y seguir al lado de su marido. ¿El motivo? Intentar salvar a su familia. Esta cree que lo que debe hacer es estar junto a los suyos y conseguir que su familia sigue unida. Lo que poco podía imaginar Nemo es que su esposa no está tan cerca de él como pueda pensar y es que ha iniciado un idilio amoroso con el nuevo médico del narcotraficante. ¿Qué sucederá cuando este descubra la verdad?

Lara lo descubre todo

Con este posible apoyo perdido, Mario Mendoza decidió ir a la que sin duda es la gran aliada de Nemo en esta historia: su hija Lara. Pese al complicado inicio de su relación, la chica ha optado por darle una nueva oportunidad a su padre y no ha dudado en convertirse en su gran apoyo en la lucha contra su enfermedad. Pero este apoyo y confianza se derrumba cuando esta descubre que su padre es el verdadero asesino de Lamas. Y es que después de que Monterroso haya encontrado al niño que lo vio todo, la viuda del hombre se presenta en el Pazo para avisar a Nemo que lo sabe todo. Es en ese momento en el que el cabeza de familia de los Bandeira no puede ocultar más su mentira y le revela a su hija su gran secreto: sí, él es el asesino, él terminó con su vida.

Chon con el médico de Nemo en ‘Vivir sin permiso’

En ese momento, su hija, totalmente decepcionada, decide dejarlo todo, abandonar el Pazo y alejarse de su padre para siempre. Lo hace con el apoyo de Mario Mendoza, que viendo que su plan ha funcionado a la perfección decide ser su paño de lágrimas, confesándole que sigue totalmente enamorado de él y que ha vuelto para reconquistarla. Ambos se funden en un bonito beso, marcando así el inicio de una relación en la que parece que nada será fácil y es que esta escena la presencia Nina, que decide quedarse en Oeste… ¿para terminar con la pareja?

El macabro atentado

Está claro que este segundo episodio de la tanda final de ‘Vivir sin permiso’ ha venido marcado por los giros y la sorpresas, pero lo que posiblemente nadie esperaba es lo que sucedió al final del mismo. Después de que Mario Mendoza entregase a Monterroso las pruebas que permiten inculpar a Nemo Bandeira de todo, una agente decide viajar a Madrid con todos los documentos para desarrollar la investigación, algo que Daniel y Freddy no están dispuestos a consentir. Por ello ambos ejecutan un atentado a espaldas de Berta, que termina con la muerte de la policía y por tanto, con todas las posibilidades de acabar con Nemo.