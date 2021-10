‘Y: El último hombre’ no tendrá segunda temporada

Tuvo que pasar más de una década para que Y: El último hombre’> llegase a la pantalla y siete semanas han bastado para finiquitarla. FX ha cancelado por sorpresa la adaptación del controvertido cómic de Brian K. Vaughan cuando apenas lleva emitidos siete episodios de su primera temporada. Las encargadas de comunicar la noticia han sido Eliza Clark, showrunner del drama, y la actriz Amber Tamblyn, y aunque la cadena aún no lo ha confirmado oficialmente, todo parece indicar que la decisión está tomada y no hay marcha atrás posible.

«Nos hemos enterado de que no seguimos adelante con FX en Hulu con la segunda temporada de ‘Y: El último hombre’. Nunca en mi vida había estado más comprometida con una historia, y queda mucho más por contar», escribe en su cuenta de Twitter Clark. «Teníamos un equipo de artistas brillantes con diversidad de género, dirigido por mujeres en casi todos los rincones de nuestra producción. (…) Es la cosa más colaborativa, creativamente satisfactoria y hermosa de la que he formado parte. No queremos que termine».

#YTheLastMan will not get a second season on FX and while I’m disappointed, I know this extraordinary show that has so much to say, and that says it so well, will find a great new home soon. Looking forward to the next chapter.

If you’re with me, let the world know. #YLivesOn https://t.co/rpdmCNoUrj

