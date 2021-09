Ylenia, arrepentida de sus ataques a Telecinco: «Esta actitud vengativa me hace daño a mí»

En los últimos días, Ylenia Padilla se ha convertido en una fuente de críticas constantes hacia Mediaset y, en concreto, hacia Telecinco y ‘Sálvame‘. Incluso, llegó hasta a disparar contra Jorge Javier Vázquez por su posición a favor de la causa LGTB y contra ‘Viva la vida‘, el programa en el que estuvo colaborando. Sin embargo, parece que la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP‘ se arrepiente de sus palabras.

‘Socialité‘ se desplazaba el 11 de septiembre a la casa de Ylenia para hablar con ella y descubrir si había recapacitado. «Analizo y me doy cuenta de que es un error esta actitud vengativa que, al final, me hace daño a mí«, explicaba en una conversación telefónica. «Siento mucho dolor por muchas cosas que he vivido en mi carrera televisiva y de repente es como que pienso que me tengo que vengar para que se me vaya el dolor, pero eso es una estupidez».

Ylenia Padilla, arrepentida de sus críticas

Además, la de Benidorm ha dado las razones por las que se marchó de televisión: «Desaparecí por eso mismo, porque es que ya veía que estaba supersaturada, que al final la iba a pagar con vosotros y, después de mucho tiempo analizando, al final la he acabado pagando igualmente». Padilla aseguraba que la televisión le ha hecho «vivir muy deprisa» y que se sentía dolida por situaciones que no le habían parecido justas. «La gente me dice que veo fantasmas donde no los hay, pero realmente pienso que se me machaca mucho más que a otros personajes«, cuenta, asegurando que no se ha sentido valorada pese a que lo ha dado todo por su trabajo.

«Se me reduce a que soy un payaso«, comentaba Ylenia. «No solo valgo para el espectáculo. Tengo mucho más. Yo tengo mis estudios, tengo don de palabra». La exparticipante de ‘Gandía Shore‘ relataba que se paró para analizar todo, momento en el que sintió «el ninguneo» hacia ella y «la protección hacia otros». «Me gustaría que a los que insinúan que puedo tener malos hábitos, vamos y nos hacemos una prueba, a ver cuál sale positiva y cuál sale negativa».

¿Volverá a la televisión?

Tras todos los ataques que ha realizado a diferentes espacios de Telecinco y la repulsa que ha confesado sentir hacia estos programas, parecía improbable que Ylenia quisiera regresar a la televisión. «Esa es la gran duda en mi cabeza. Yo creo que también por eso echo tanta mierda porque yo digo: ‘a ver si me vetan y así no hay opción’ […] porque es como un sentimiento de amor-odio lo que tengo con la tele», se mostraba dudosa, antes de afirmar que la televisión le ha permitido crecer como persona.