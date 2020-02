‘You’ comienza el desarrollo de la tercera temporada

‘You‘ no tiene tiempo que perder. Menos de un mes después del anuncio de su renovación por una tercera temporada, la ficción de Netflix ya ha arrancado la producción de esa nueva tanda de episodios. Así lo ha confirmado la showrunner Sera Gamble a través de Twitter, por lo que el ritmo de desarrollo parece ir viento en popa de cara a lanzar el regreso de Joe Goldberg en 2021.

Como ya sucediera en la segunda temporada, en la que Joe se mudaba de Nueva York a Los Ángeles para emprender una nueva vida, en la tercera se producirá otro cambio de ambientación. En esta ocasión, el terrorífico personaje interpretado por Penn Badgley dará el salto a los suburbios, donde tendrá que aprender a convivir con Love y con la perspectiva de una perturbadora familia.

Sin embargo, como anticipaba el desenlace de la segunda entrega, los obsesivos hábitos de Joe no van a desaparecer, así que su paso al tranquilo vecindario le deparará otro tipo de problemas. De hecho, la imagen compartida por Gamble sirve de introducción a este nuevo mundo, ya que se puede ver un felpudo que reza «Hello You», dando la bienvenida a la nueva entrega.

We’ve started work on season 3. Just thought you’d want to know. #YouNetflix pic.twitter.com/Ih9MQl9BqU

— Sera Gamble (@serathegamble) February 7, 2020