Yurena acaba la cena de Terelu Campos entre lágrimas al contactar con su madre fallecida

Terelu Campos fue la anfitriona de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition‘ en el programa del 11 de agosto. La colaboradora de ‘Viva la vida’ quiso impresionar a sus comensales con un fin de velada en donde se quedaran sin palabras. Y así ocurrió, pues llamó a un amigo suyo que trabaja como medium para poder contactar con familiares fallecidos de Yurena y Sofía Suescun.

Yurena en la cena de Terelu de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’

Nada más comenzar la sesión de espiritismo, el clarividente aseguró que percibía muchas presencias a su alrededor de familiares que acompañaban a los invitados. «En la mesa hay un hombre […] más en este sitio (de Sofía Suecun), que siento como si fuera un abuelo tuyo protegiéndote«, explicaba el vidente ante la sorpresa y emoción de Suescun, que aseguraba que sabía que su abuelo había estado a su lado en muchos momentos.

Ya en el turno de Yurena, esta se mostraba muy emocionada por la posibilidad de que su madre estuviera a su lado. Tras echar las cartas, el clarividente confirmaba que estaba cerca de ella y que se encontraba bien, comentando que guardaba alguna relación con el número 2 o 22. Rápidamente, la cantante se rompía al contar que su madre nació un 22 de septiembre. «Me dicen que está cuidando de ti y que está muy orgullosa de la hija que tiene«, explicaba el amigo de Campos.

El futuro de Gianmarco Onestini

En el caso de Gianmarco Onestini, este no parecía tener presencias a su alrededor, por lo que las cartas auguraron cuál iba a ser su futuro. «Las cartas dicen que con el tiempo serás papá de dos hijos y que te casarás. Lo primero que te viene es una nena», explicaba el vidente, dando hasta las medidas y el peso de nacimiento. «El segundo creo que es un varón y entre el nacimiento del primero y el segundo no va a haber más de dos años«. Sin embargo, el italiano parecía no haber recibido una buena noticia, mostrándose muy agobiado ante el futuro que se le echaba encima.