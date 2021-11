Zoe estalla contra Josué y pega la espantada en ‘La isla de las tentaciones’: «Qué asco»

Después de que Zoe Mba protagonizara un tenso momento en la entrega de los collares en el estreno de ‘La isla de las tentaciones 4‘, la barcelonesa volvió a ser presa de sus impulsos durante su primera hoguera, después de ver cómo su novio, Josué Bernal, se mostraba muy cercano con algunas de las solteras de la villa. El enfado de Mba llegó hasta el punto de que, movida por el deseo de marcharse del reality, optó por abandonar la hoguera sin dejar de llorar.

Zoe estalla ante las imágenes de Josué en ‘La isla de las tentaciones’

«Me molestaría ver que me falta al respeto de nuevo, jueguecitos como han hecho las parejas de mis compañeras o dejarse querer, porque él a mí me exige unos puntos. Me está costando desenvolverme, pero los estoy respetando«, declaraba Mba, antes de enfrentarse a la primera ronda de imágenes, momento en el que avanzó que «si él no respeta esos puntos de los que hemos hablado, no tengo nada más que decir». La barcelonesa pudo ver entonces a Bernal bailando con las chicas, especialmente con Diriany, con la que incluso entraba en su dormitorio para que lo ayudase a elegir un bañador.

Dicha visita a su cuarto, de hecho, despertó la indignación por parte de Mba, que no duda en saltar, enfadada y al borde del llanto al abergar la sospecha de que su novio había compartido un beso con la soltera, oculto por la puerta del armario. «Yo no voy a llorar más por esta persona. He llorado mucho por él. Si quiere hacer el guarreteo, que lo haga y luego lo vea, para sentirse avergonzado», lanzó la barcelonesa, alterada. La participante apuntó incluso que «luego yo no puedo hacer twerking, ni bailar ni nada, y me tengo que sentar en un rinconcito porque a él le sale de su mismísimo«. «¿Y él si puede llevar a la chica al cuarto?», remató la novia de Bernal, que tuvo que hacer frente a un nuevo recopilatorio de momentos protagonizados por su novio en Villa Playa.

Zoe no puede más y abandona llorando la Hoguera tras pedir una Hoguera de Confrontación ???? ¿Qué os ha parecido? ???? #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/Tguxqg23a9 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 17, 2021

«No estoy siendo yo»

En dichas imágenes, la barcelonesa pudo ver cómo el marbellí entregaba una de sus pulseras a Diriany, al igual que mantenía un juego de miradas con ella. Momentos de cercanía a los que se sumó el hecho de que Bernal ni se inmutaba cuando, en el jacuzzi, otra de las solteras se sentó en su regazo. «Quiero una hoguera de confrontación, me quiero ir de aquí», soltó Mba, nada más concluyó la emisión. «Le he prometido a mi familia que no lo iba a pasar mal y me está faltando al respeto. Estoy fatal, pensando en él todo el rato, que me he sentido mal hasta por bailar y por ser yo misma, así que me voy de aquí«, insistió la barcelonesa.

La pareja de Bernal incluso afirmó que «no estoy siendo yo», al igual que recalcó que «no quiero ver más», a pesar de los intentos de Sandra Barneda por que se calmara. «Es la primera hoguera. Es la primera vez que veis a vuestras parejas cuando no están con vosotros. No es fácil», apuntó la presentadora, conciliadora. «No puedo más. Estoy todo el día pensando en lo que hemos construido, en lo que me está costando estar aquí, porque yo no quería venir«, respondió entonces Mba, antes de terminar poniéndose en pie para abandonar la hoguera a pesar de que Barneda insistió en pedirle «que te tranquilices». «Qué puto asco», mascullaba la barcelonesa, entre lágrimas, tras lo cual añadió que «sé que voy a decepcionar a mucha gente, pero me quiero ir». «Dime dónde está, quiero verlo», soltaba entonces la novia de Bernal, en busca del marbellí.