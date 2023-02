El boom del CBD: El cannabinoide que no coloca y que arrasa en el siglo XXI

El boom del CBD: El cannabinoide que no coloca y que arrasa...

CBD, Cannabidiol, marihuana medicinal…¿Por qué un cannabinoide al que nadie quería mirar hace 10 años está abriéndose hueco a pasos agigantados en el mundo del comercio electrónico y en el campo de la medicina?

Desde hace unos años, empresas como De Pata Verde, e-commerce multimarca referente en la industria, han apostado firmemente por el potencial médico y terapéutico del CBD.

¿Qué es el CBD?

Hasta el momento se conocen más de 100 cannabinoides dentro de la planta de cannabis y sus subespecies y cepas (como el cáñamo industrial o la marihuana) y el CBD y el THC son los que más abundan y por eso todas las miradas recaen sobre ellos.

Aunque provienen del mismo origen, se diferencian claramente por todo lo siguiente:

El CBD o Cannabidiol, por un lado, no es tóxico, no coloca, no es considerado una droga, no es adictivo y cuenta con numerosas propiedades naturales terapéuticos.

El THC o Tetrahidrocannabinol, por otro lado, coloca (es un psicoactivo que produce efectos psicotrópicos al que lo consume), es considerado una droga, puede llegar a ser adictivo y también cuenta con atributos naturales y terapéuticos.

El ‘boom’ del CBD y su impacto medicinal

Mucha gente habla de la ‘fiebre del CBD’, pero… ¿Es tal el impacto que está generando este cannabinoide? Desde luego para empresas como De Pata Verde la respuesta es claramente “sí”.

Y es que, aunque hablaremos más adelante de esto, se trata de un sector que está previsto que mueva más de 50 billones de dólares en 2030 y en el que cada año que pasa se multiplica la gente que consume este cannabinoide. De hecho y prueba de ello es la facturación de De Pata Verde, la cual aumentó en un +400% en 2022 vs 2021.

Pero, ¿por qué todo este revuelo? ¿Por qué ha pasado de ser algo tabú en todo el mundo a ser un compuesto tan demandado?

Aunque su primer uso se remonta a hace miles de años, los primeros estudios acerca de las propiedades medicinales del ‘cannabis medicinal’ aparecen en la década de los cuarenta. No obstante, desde entonces y hasta hace no mucho, nadie quería saber nada del Cannabidiol… Ningún gobierno, ningún organismo… Prácticamente nadie.

Una situación que empezó a cambiar poco a poco a principios del siglo XXI cuando, tras un número más elevado de investigaciones y con una sociedad mentalmente más avanzada que en aquellos años del siglo XX, el CBD empezó a dejar de ser mirado de reojo para que muchos, empresas y personas, empezaran a clavar su mirada directamente en él.

Propiedades y beneficios del CBD

Algunas de las propiedades terapéuticas más conocidas del CBD son la ansiolítica, la neuroprotectora, la analgésica, la antiemética y la anti convulsionante.

Si hablamos de enfermedades y patologías, cada vez más gente usa el Cannabidiol para ayudar a tratar problemas de autismo, Parkinson, insomnio, ansiedad, estrés, epilepsia, migrañas, dolores derivados de la quimioterapia y otras cuantas.

El principal debate que existe alrededor del CBD, es que muchos piensan que no existe la suficiente evidencia científica para respaldar sus propiedades terapéuticas. Podría ser, quizás, que muchos profesionales de la salud aún no se fían del CBD y, como consecuencia, tampoco lo hace parte de la población.

No obstante, sí existen diferentes estudios con resultados positivos, aunque no concluyentes. Pero, lo interesante es, sobre todo, apreciar cómo el CBD está ayudando a muchas personas en todo el mundo a lidiar con problemas de salud. De lo contrario su consumo no estaría al alza.

Por otro lado, tampoco existen casos en los que se pueda asociar directamente que el uso o consumo del CBD haya causado problemas graves de salud.

Sí que es cierto que también está demostrado que es posible sufrir efectos secundarios como sequedad bucal o mareos, como con cualquier medicamento, pero no parece que hayan casos que derivaran en problemas graves con usos de CBD adecuados.

Esto, teniendo en cuenta la expansión y el gran consumo de CBD en estos años, es sin duda otro indicador positivo de cara a su uso, a su regulación legislativa y a su aceptación entre los profesionales de la salud.

El Cannabidiol: el negocio del siglo que arrasa en el siglo XXI

Y es que, el potencial del ‘cannabis medicinal’, como también se conoce al CBD, no se queda solo en el campo de la salud, también está siendo muy resonado si hablamos de negocio y economía.

El sector del CBD es una industria en crecimiento que se está expandiendo rápidamente por todo el mundo.

En España, se está convirtiendo en una opción cada vez más interesante para los consumidores, lo que está acelerando la demanda y, como consecuencia, la entrada de muchas más empresas al negocio del Cannabidiol, al menos así lo afirman desde De Pata Verde.

Como curiosidad, parece ser que todas las grandes compañías de cosméticos están dando a luz productos que contienen CBD o sustancias y extractos derivados del cáñamo industrial, hablamos de empresas de renombre como L’Oreal o The Body Shop, entre otras.

Sin embargo, De Pata Verde también nos habla de que, aunque la comercialización del CBD es legal en nuestro país, de momento solo está permitida para un uso tópico o aromático de los productos, cuando en otros países de Europa y Norteamérica no es así y también se permite la ingesta de este cannabinoide.

Si hablamos de números, y según un artículo de octubre de 2022 de la revista Forbes, “el mercado del CBD mueve más de 2.000 millones de dólares en Estados Unidos y, tal y como afirma la consultora especializada en cannabis, BDSA, se estima alcanzar los 20.000 millones en 2025. En el año 2018, en Europa, ya movía 287 millones de euros y se estima que crecerá más del 400% para 2023”.

Pero no todo se queda aquí, ya que los grandes especuladores estadounidenses prevén que el tamaño de mercado mundial pueda alcanzar e incluso superar los 50 billones de dólares en 2030.

¿Puede convertirse el CBD en la medicina del futuro?

Afortunadamente, el Cannabidiol es ahora visto con otros ojos y hoy en día es bien recibido en una gran parte del mundo, tanto por los consumidores como por cada vez más médicos.

Aunque existe aún una gran controversia en torno a los niveles de evidencia con los que se argumenta que realmente estemos ante un compuesto con propiedades terapéuticas, cada vez más gente lo toma y cada vez más gente reporta buenas sensaciones y buenos resultados. Esto es en parte lo que está impulsando su conocimiento y uso.

Ahora bien, ¿hasta qué punto podrá llegar el CBD a incorporarse dentro del campo de la medicina? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que, al igual que está creciendo potentemente el mercado, también lo está haciendo tanto la investigación como el desarrollo de nuevos productos con ‘cannabis medicinal’.

Todo apunta a que no estamos solo ante un potente crecimiento en términos de negocio, sino también en términos de salud. Y si las personas siguen demandando este producto y obteniendo beneficios para su salud, “la fiebre del CBD” seguirá en aumento y alcanzará mayor aceptación, menores límites legales y un exponencial impacto en la salud mundial.