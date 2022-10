Si estás buscando vestir tus ventanas, pero te pierdes entre las diferentes opciones disponibles, en este artículo vamos a explicártelo todo sobre los estores traslucidos de fabricadestores.com. ¿Todavía no tienes claro lo que son? Veamos, pues, sus pros y sus contras frente al resto de modalidades de estores presentes en el mercado.

¿Qué son los estores traslúcidos?

Los estores translúcidos son un modelo de estor enrollable que permite regular el paso de la luz natural con tan solo desplegarlos. Con ellos seguirás teniendo luminosidad en casa, aunque sin la molestia que supone tener los rayos de sol incidiendo directamente.

Otra de sus características clave es que, si están desplegados, aportan una gran privacidad al hogar, puesto que desde fuera no se ve lo que ocurre en el interior de la vivienda. Eso sí, tú tampoco verás lo que ocurre fuera si optas por estas cortinas traslúcidas.

Te resultarán útiles en cualquier tipo de vano, aunque se recomiendan especialmente en habitaciones determinadas, como pueden los dormitorios o el salón. En nuestra web puedes encontrarlos en una amplia variedad de tamaños e, incluso, podemos fabricarlos a medida si lo necesitas.

Los estores enrollables traslucidos ocupan muy poco espacio tanto plegados como desplegados, por lo que son ideales para optimizar el espacio de tu casa.

Si tuviéramos que destacar otra de sus grandes ventajas, esa sería, sin duda, su enorme durabilidad. Al estar fabricados en poliéster resultan muy resistentes; no se estropean con facilidad, por lo que te durarán muchos años sin que tengas que preocuparte por que se rasguen o se deshilachen.

Es precisamente gracias a este material por lo que podemos personalizar el tejido con la imagen que nos proporciones. Una idea fantástica para dotar de personalidad espacios de la casa como la cocina o la habitación de los más pequeños.

Comparativa

Para que aciertes con tu elección, nada como hacer una comparativa entre los diferentes tipos de cortinas traslúcidas que existen.

¿Cortinas traslucidas o de tejido screen?

La principal diferencia entre ambas reside en el material: mientras las primeras están fabricadas en poliéster, las segundas se fabrican en PVC y fibra de vidrio. ¿Qué supone esto? Que el estor traslúcido es más resistente, pero no resiste el calor tan bien como el tejido técnico screen.

En lo que respecta al paso de la luz, uno y otro aportan claridad al interior. Las cortinas traslúcidas no dejan ver lo que hay tras ellas, mientras que los estores screen, al ser más transparentes, sí dan visibilidad al exterior. Asimismo, los estores translúcidos no filtran los rayos, por lo que seguirás notando el calor aunque estén desplegados. Algo que no ocurre con los screen que, además de ignífugos, sí filtran la luz.

Desde el punto de vista económico, los estores enrollables traslúcidos son más baratos que los screen.

Estores translúcidos vs. opacos

Como su propio nombre indica, los estores opacos no permiten que entre la luz externa a las habitaciones. Su tejido bloquea totalmente cualquier ápice de luz, dotando a las estancias de una oscuridad total. Si buscas una privacidad plena o eres de los que necesitan el 100 % de oscuridad para descansar, son tu opción ideal para el dormitorio.

En cambio, como ya te hemos comentado anteriormente, los estores translúcidos son semitransparentes. Dan privacidad a la vivienda, pero dejan pasar la luz tamizada.

Diferencia de un estor traslucido y un estor noche y día

Los estores noche y día están conformados por dos tipos de franjas horizontales: una opaca y otra transparente. Así, en función de la luz que requieras en cada momento, podrás regular la cortina en modo día (para más luz) o modo noche (para una mayor opacidad).

Están confeccionados en poliéster y pueden fabricarse en diversas medidas. Podríamos decir que son dos estores en uno, aunque su estética no es tan delicada como la de un estor traslúcido.

¿Cómo limpiar los estores traslúcidos?

Otra de las grandes ventajas de las cortinas traslúcidas es que son muy sencillas de higienizar. Al estar fabricadas en poliéster, solo hay que utilizar un trapo de microfibra y algo de agua. Humedece la mopa y pásala por la superficie del estor. De una sola pasada lograrás erradicar la suciedad, el polvo y los ácaros que hayan podido ir acumulándose con el tiempo.

Por tanto, son mucho más fáciles de limpiar que las cortinas tradicionales, las cuales, según sus dimensiones, hay que llevar en ocasiones a la tintorería.

Ahora que ya conoces las características de los estores traslúcidos y sus ventajas y desventajas frente al resto de tejidos, solo te queda contactar con nosotros para elegir tu próxima compra. En cualquier caso, siempre puedes optar por combinar los diferentes modelos: screen para la cocina y el baño, translúcidos para los dormitorios y estores noche y día para el salón. Todo dependerá de tus gustos y las necesidades de tu vivienda.