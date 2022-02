22-02-2022: Egipto celebra la alineación solar en el templo de Abu Simbel en fecha capicúa

Si leemos el día, mes y año de este martes en el orden que la ortografía académica recomienda, obtenemos un número capicúa, es decir, que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Pero esa curiosidad del calendario se junta con una arqueoastronómica: el fenómeno solar del templo de Abu Simbel.

De entre todos los monumentos de Ramsés II, ninguno es tan ostentoso como el templo de Abu Simbel, en el interior del territorio nubio. El rey parece que se decantó por este proyecto tras contemplar dos colinas de piedra rosada presidiendo la orilla occidental del Nilo. En otro orden de cosas, nada sirvió mejor como amenaza contra elementos conflictivos de la región limítrofe que este complejo arquitectónico.

El templo fue construido con tal orientación que durante los días 21 de octubre y 21 de febrero (61 días antes y 61 días después del solsticio de invierno, respectivamente) los rayos solares penetran hasta el santuario, situado al fondo del templo, e iluminan tres de las cuatro estatuas sedentes, excepto la estatua del dios Ptah, el dios relacionado con el inframundo (Duat), que siempre permanecía en penumbra.

Estas fechas podrían corresponder con el día del cumpleaños y el de la coronación del rey, respectivamente; empero, no existen datos que lo corroboren, aunque es lógico suponer que estas fechas guardan alguna relación con un gran evento, como la fiesta Heb-sed que conmemoraba el 30º aniversario del reinado del faraón.

Tras el histórico traslado del templo para salvarlo de las aguas entre 1964 y 1968, y debido al desplazamiento del Trópico de Cáncer durante los últimos 3.280 años, se estima que la incidencia solar se ha desplazado un día más cerca del solsticio, por lo que ahora ocurre usualmente el 22 de octubre y el 22 de febrero (60 días antes y 60 días después del solsticio, respectivamente).

Este martes definitivamente será un día regido por el 22. Se trata de uno de los considerados números Maestros, que jamás se reducen a un sólo dígito en numerología y se destacan de los números básicos al presentar una vibración especial. El significado del 22, en este caso, nos dice que somos los constructores de nuestra propia existencia y sugiere que abracemos ese poder.

Pero además, tenemos el hecho que es un fecha capicúa o palíndromo. De acuerdo al formato de 8 dígitos para el día, mes y año, este martes será el día 22 del mes 02 del año 2022 o el 22022022 —es decir, se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda—.

Al ser capicúa, es una fecha mágica que en muchas culturas es un portal para entrar en la buena suerte y atraer la abundancia.

Es así que las autoridades de Egipto se han preparado para aprovechar este hecho en conjunción con el fenómeno de alineación solar para organizar festividades que se llevarán a cabo frente al templo de Abu Simbel y se transmitirán para que todo el mundo vea la majestuosidad de la civilización del Nilo.

تبدأ احتفالات تعامد الشمس على

وجه رمسيس الثاني بعرض الصوت والضوء المميز بمعبد أبو سمبل

Starting the night with the exceptional sound and light show while celebrating the solar aligment on Ramsis II at Abu Simbel temple.

