54.4 grados Celsius: el Valle de la Muerte registra un nuevo récord de temperatura

Ayer domingo (16 de agosto), el Valle de la Muerte en California ha registrado unos infernales 54.4 °C (130 °F), haciendo honor a su nombre.

Si la medición hecha por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) se mantiene, se convertirá en la mayor temperatura registrada en el mes de agosto (superando a la anterior por 1.7 °C), en la más cálida registrada el último siglo en el Parque Nacional Valle de la Muerte, y en una de las más elevadas jamás registradas en cualquier parte del mundo.

El mercurio alcanzó los 54.4 °C a las 3:41 p.m. (PDT), en el medio de una ola de calor que generó apagones y desató incendios forestales a lo largo del suroeste norteamericano, según reportó Los Angeles Times.

Pero ¿representa esta nueva marca un verdadero récord de temperatura a nivel mundial? Bueno… depende a quién le preguntes. La Organización Meteorológica Mundial dice que la temperatura más elevada jamás registrada fue de 56.7 °C (134 °F), el 10 de julio de 1913 y en Furnace Creek Ranch, dentro del Valle de la Muerte. Pero Christopher Burt, quien investigó este dato para un artículo de 2016, duda que ese registro haya sido preciso.

Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130F. In July 2013, it last reached 129F. If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4

— NWS WPC (@NWSWPC) August 16, 2020