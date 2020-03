¡A cubierto! Propulsor de cohete chino se estrella contra la tierra

Los restos son consecuencia de un reciente lanzamiento desde Xichang, en el suroeste de China.

China lanzó exitosamente su cohete Long March 3B el pasado 9 de marzo, poniendo el satélite de navegación Beidou en una órbita geosíncrona alrededor de la Tierra.

Sin embargo, mientras que la operación envió el satélite al espacio sin problemas, uno de los propulsores laterales del cohete de tres etapas cayó fuera del sitio de lanzamiento. El objeto, de unos 2.25 metros de diámetro, terminó incrustado en la superficie de la tierra, de acuerdo a un video publicado en Twitter.

Afortunadamente, el propulsor no cayó en propiedad privada, algo que ha sucedido en ocasiones anteriores, como en noviembre de 2019. Tampoco lastimó o puso en peligro la seguridad o vida de alguien.

Smashdown site of one of the side boosters. (Note the 2 extra blue stripes that were added to one of the boosters and can be seen on the launch pics above)

