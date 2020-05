Acuerdos de Artemis: La NASA presenta reglas y fronteras internacionales para la explotación de la Luna

Entre otras cosas, el documento introduce el concepto de «zonas seguras»: se trata de las fronteras en la Luna de los países que participan en el acuerdo.

La NASA ha presentado los «Acuerdos de Artemis», un conjunto de normas y reglas para la exploración y explotación de la Luna. La agencia espacial espera que otros países aprueben el documento y exploren el satélite de la Tierra bajo las mismas condiciones.

Los acuerdos estipulan la extracción de recursos, la creación de bases y la protección de los lugares de aterrizaje de las misiones Apolo. En total, el documento establece 10 principios básicos para la exploración de la Luna.

El documento introduce el concepto de «zonas seguras»: las fronteras en la Luna de los países que participan en el acuerdo. Las naciones se comprometen a intercambiar datos sobre estos territorios y «respetar» las zonas de seguridad de otros.

Asimismo, las nuevas reglas garantizan que los países podrán extraer y utilizar recursos satelitales. La NASA destaca que la extracción de recursos en la Luna, Marte y los asteroides es «crítica» para la exploración espacial. Por ejemplo, las naciones podrán producir combustible directamente en el espacio.

Las partes del acuerdo deberán registrar naves espaciales y naves usadas en la Luna. Para ello la NASA ya cuenta con una Convención de Registro e insta a unirse al acuerdo a todos los que aún no lo han hecho.

