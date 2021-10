Administrador de la NASA afirma que hay otras civilizaciones allí afuera

Pero no solo eso, relacionó el tema con los recientes avistamientos de ovnis por parte de pilotos de la Marina.

El martes pasado, el exsenador estadounidense de Florida Bill Nelson, un alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia a quien el presidente Biden eligió en mayo para dirigir la NASA, tuvo la atención absorta del alumnado actual al hablar sobre varios temas relacionados con el espacio y la agencia espacial.

En una transmisión en vivo organizada por el profesor de política Larry Sabato, director del Centro de Política de la UVA, Nelson respondió varias preguntas, en una suerte de Ask Me Anything moderado.

No obstante, pasada casi una hora y viendo que el tema no había surgido, el administrador de la NASA resaltó que todavía no le habían preguntado nada sobre la búsqueda de vida extraterrestre, por lo que comenzó a hablar al respecto.

«Larry, antes que terminemos, aún no he hablado sobre la búsqueda de vida extraterrestre», comentó. «¿Qué piensas que estamos haciendo en Marte? Estamos buscando vida. Esto es parte de la misión de la NASA. Esto es lo que el telescopio (James Webb) va a estar buscando. ¿Hay otros planetas allí fuera donde hay vida?»

Sin embargo, lo más interesante vino después, cuando Nelson trajo a colación los recientes avistamientos por parte de pilotos de la Marina estadounidense.

«He hablado con esos pilotos y saben que vieron algo, y sus radares lo vieron», dijo. «Y no saben qué es. Y no sabemos qué es. Solo esperamos que no sea un adversario aquí en la Tierra que tenga ese tipo de tecnología. Pero es algo. Entonces, esta es una misión que buscamos constantemente. ¿Quién está ahí afuera?» ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a ser como somos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo nos civilizamos? ¿Y existen esas mismas condiciones en un universo que tiene miles de millones de otros soles y miles de millones de otras galaxias? Es tan grande que no puedo concebirlo».

Por último, dio a entender que incluso esas visitas extraterrestres reportadas a lo largo de tanto tiempo podrían tener un origen que excede nuestro universo como lo conocemos.

«Ahora incluso hay teorías de que podría haber otros universos», agregó. «Y si ese es el caso, ¿quién soy yo para decir que el planeta Tierra es el único lugar donde hay una forma de vida civilizada y organizada como la nuestra?»

Sin duda, esta es la declaración sobre vida e inteligencia extraterrestre más explícita jamás hecha por un administrador de la NASA. Y tal vez un anticipo de futuras admisiones de la agencia espacial.

A continuación encontrarán el fragmento de la entrevista al que hacemos referencia aquí, cortesía de la Universidad de Virgina y subtitulado al español por el staff de Mystery Planet.

La entrevista completa puede ser vista AQUÍ.

Fuente: Universidad de Virginia. Edición: MP.